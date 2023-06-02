Фанаты Валенсии подали в суд на Карло Анчелотти. Им не понравились его слова об оскорблениях Винисиуса

Ассоциация малых акционеров "Валенсии" подала иск в прокуратуру на главного тренера "Реала" Карло Анчелотти. После очного поединка менеджер заявил, что весь домашний стадион "летучих мышей" называл Винисиуса обезьяной.

Позже Карло заявил, что это делала только группа болельщиков, но фанаты уже обозлились.

"Подан иск в прокуратуру на господина Анчелотти из-за его ложных обвинений в расизме. Он назвал весь стадион с 46 002 зрителями расистами после того, что случилось с Винисиусом, перед представителями СМИ. Он выдвинул несколько ложных обвинений, возможно, намеренно, вследствие чего был нанесен ущерб имиджу "Валенсии" и ее болельщиков.

Мы не исключаем, что в будущем сделаем еще один шаг и подадим иск о клевете против господина Анчелотти", – говорится в заявлении фанатов "Валенсии".

Напомним, что болельщики "Валенсии" оскорбляли Винисиуса, называя его обезьяной. Затем последовал конфликт на поле в результате которого Винисиуса удалили за удар по лицу одного из игроков "мышей". Перед тем как получить по лицу он схватил бразильца сзади за шею.

В результате "Валенсия" получила 3-матчевый бан на одну из трибун Местальи, а также штраф в 27 тысяч евро.