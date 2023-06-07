"Пожалуйста, только не уходите на пенсию": 37-летний Давид Сильва все еще выводит команду в ЛЧ

Златан завершил карьеру. И то же сделал Хоакин.

Карим Бензема поехал в Саудовскую Аравию, а значит тоже финиш. Говорят, туда же отправятся Бускетс и Ди Мария. Лео Месси пока упирается, но на сколько его хватит?

Даже неоднозначный, но невероятно харизматичный Антонио Матеу Лаос попрощался с футболом и, если честно, это навевает определенную грусть.

Собственно, этот текст - ответ на грусть за уходящими легендами, ведь его герой происходит из того же поколения.

Невероятно, но он так стар, что ему даже поставили памятник два года назад, однако бронзоветь Давид Сильва не захотел. Он дальше гоняет по полю, будто ничего не выиграл и очень хочет впервые поднять над головой трофей. И как ему удается?

В "Реале Сосьедад" никто не знает - они просто благодарят, как, например, после победы над "Барсой" на "Камп Ноу".

"Пожалуйста, только не уходите на пенсию!" – вместо вопроса умолял молодой репортер. "Однажды мне придется, но пока я еще наслаждаюсь игрой", – Сильве пришлось в прямом смысле его успокаивать.

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Давид перебрался в Ла Реал в 34 года после выдающихся сезонов в "Манчестер Сити".

Это был скорее авральный переход. Мадрид в последний момент объявил баскам, что забирает из аренды Мартина Эдегора (как оказалось - зря), и в поисках нового плеймейкера те наткнулись на Сильву, уже вылетевшего в Рим подписываться в "Лацио".

"Орлы" до сих пор сердятся из-за тех событий, зато в Сан-Себастьяне новость произвела фурор, который уже скоро подтвердился результатами.

В своем первом сезоне на "Аноэте" Сильва набегал 1836 минут, оформил 2+5 и выиграл Кубок короля. Во втором – провел на поле 2103 минуты и выдал 2+6. В текущем цифры еще выросли – 2514 минут, 3 гола, 5 голевых, а команда впервые с 2014-го будет играть в ЛЧ.



Инфографика: fctables.com Инфографика: fctables.com

Давид Сильва вместо медленно угасать движется курсом Бена Баттона. Даже травм становится меньше – в текущем сезоне он выбывал дважды, на 18 и 38 дней, и после последнего повреждения выдал серию из 12 матчей подряд.

Это жизненная необходимость – без ветерана "Ла Реал" побеждал вдвое меньше, чем с ним.

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Здесь, пожалуй, следует сказать, что сам по себе этот "Сосьедад" очень небанален.

В Сан-Себастьяне издавна рассчитывают на собственную школу, "Субьету", и она до сих пор обеспечивает первую команду на 60%. Но в последние годы акцент немного сместился.

"Ла Реал" начал набирать еще молодых, но уже побитых жизнью игроков, которых рано купили большие клубы. Это сработало с Эдегором, которого чуть не загубил "Реал". Это также вернуло к жизни Александра Исака, которого "Ньюкасл" год назад выкупил за 70 млн евро.

Сейчас в команде таких еще двое, и дортмундский неудачник Микель Мерино уже вырос в цене до 50 млн, а ненужный Мадриду Таке Кубо выдал в Ла Лиге 9+9.

Take Kubo nada más y nada menos que 9 MVPS en juegos de La Liga ???? TREMENDO!!! pic.twitter.com/6n25SbpCiQ — Richie ⚽️ ???? ⚽️ (@Cubillos716) June 2, 2023

Что делает в этом рехабе Сильва? Он рубится рядом с Мерино, когда того берут числом. Он уходит в глубину, чтобы разыграть мяч, если соперник высоко накрывает Мартина Субименди. Он обслуживает рывки Кубо по флангу и включению Браиса Мендеса вторым темпом. Словом, он высматривает, что в данную минуту нужнее всего команде, и немедленно это делает.

И да, Давиду уже 37, но никто не спорит, кто на "Аноэте" босс. "Однозначно Сильва лучше нас всех", – констатирует Мерино.

Ну, а для Микеля Оярсабаля иметь Давида рядом - и подавно мечта. Уже два года он даже не рассматривает предложения других клубов – не хочет.

"Отношения Сильвы с молодыми игроками очень теплые. Ребята, прошедшие академию, относятся к нему как кумиру. У Оярсабаля комната была увешана его постерами, а сейчас они играют вместе. Давид физически и тактически силен, но особенно ценно его влияние на других", - рассказывает Sky Sports местный журналист Мигель Гонсалес.

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Британцы из Sky приезжали, поскольку не понимают, как памятник из "Этихада" до сих пор бьет большие клубы? Давид им показал.

David Silva is still so so good at his age. Such a pleasure to still have him in the game playing at a high level. pic.twitter.com/YecLK01gmS — ACE (@ACE_MCFC) June 2, 2023

В матче с "Реалом" он отдал ассист, пробежал более 10 км, был лидером по количеству (86) и точности (95%) передач, выиграл больше ничейных мячей (9) и создал больше моментов (3), чем кто-либо другой на поле.

Тренер Иманол Альгуасиль понимает, какого игрока ему довелось тренировать, и после матча лишь смущенно улыбнулся:

"Я благодарю Давида от нас всех. От лица каждого, кто пришел на стадион и действительно любит футбол. Мы все гордимся, что такой человек рядом с нами".

Кстати, на "Аноэту" в тот день пришли 35314 фанатов, и когда Сильву меняли на заключительных минутах, они все аплодировали стоя.

Пепе Рейна еще когда они оба играли в АПЛ, говорил, что хотя у Давида нет и 170 см роста, за его талант другие футболисты были бы готовы рискнуть жизнью.

Крошечный поселок Аргинегин на Канарах подарил футболу сразу двух гениев - это Сильва и Хуан Карлос Валерон. Не возьмемся судить, кто талантливее, однако один завершил карьеру почти ни с чем, а другой в 38 лет будет играть в ЛЧ, имея за плечами 4 золотых медали АПЛ, 2 Кубка Англии, 5 Кубков лиги, а еще 125 матчей за сборную, с которой выиграл чемпионат мира и дважды – чемпионат Европы.

David Silva et ses nombreux trophées lors de ces 10 dernières années.



Merci pour tout ???????? pic.twitter.com/WSzNbnWHKp — MANCHESTER CITY FR (@MCIFrance) July 26, 2020

Герой Лиги Европы Хосе Луис Мендилибар видел, почему так получилось. В 2004 году он возглавлял безымянный "Эйбар" в Сегунде, когда "Валенсия" отдала ему в аренду субтильного 18-летнего юношу. И что тогда сделал Сильва?

"Когда его отталкивали, он заводился как ненормальный, бросался в каждый подкат. Он выходил и тренировался на заснеженном поле для регби, когда другие были закрыты. У него сильный характер".

С тех пор прошло 19 лет и более 900 матчей, но что говорит Альгуасиль после каждой новой победы?

"Эта команда очень качественная в нападении, но вы посмотрите, как она давит. Взгляните на прессинг Давида Сильвы. Ему 37, он чемпион мира, это безумие. И это пример для каждого игрока".

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И да, они будут играть в следующей Лиге чемпионов.

Не факт, что все. "Ла Реал" – небогатый клуб, и если поступят предложения, как по Исаку, то выбора не будет.

????️| Barcelona really likes Martin Zubimendi but buying him as a replacement for Busquets would be difficult due to Real Sociedad’s asking price. [@tjuanmarti via: @siemprepod] #fcblive pic.twitter.com/ovIdQmLCVG — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 24, 2022

Испанские середняки уже не те, что прежде. Расцвет "Депортиво" стал возможным, поскольку клуб мог себе позволить Джалминью и Бебето; "Валенсия" выстрелила победами, ведь привозила Роберто Айялу, Кили Гонсалеса и Клаудио Лопеса.

Давид Сильва застал отголоски тех времен, но завершает карьеру в других условиях - когда середняк имеет успех только благодаря четкому плану устойчивого развития. Никаких несбалансированных расходов; развитие собственной академии; трансферы сбитых летчиков и, если повезет, нераскрученных юных талантов на продажу. Так живут все – "Бетис", "Вильярреал", "Севилья", "Мальорка".

"Ла Реал" обошел их всех, потому что Сильва брал и делал результат в самые ответственные моменты – в баскском дерби с "Атлетиком" (3:1), дома с "Реалом" (2:0); еще дважды - на полях "Мальорки" (1:1) и "Райо Вальекано" (2:0), где уступал даже Мадрид.

Такефуса Кубо следующей осенью впервые вживую услышит гимн ЛЧ, и он в невероятном восторге:

"Вы сами видели, что делает Сильва. В 37 лет это безумие. Одно можно сказать точно: в его возрасте я не смогу повторить даже половину такого".

И кто сможет? В 37 в Ла Лиге еще зажигают только трое – Лука Модрич, Хесус Навас и он, Давид Сильва.

И да, он уже продлил контракт на следующий сезон, поэтому шоу продолжается. Кто знает, что будет дальше? Может, перед тем как на экране появятся титры, этот миниатюрный сын канарского офицера полиции получит и второй памятник в свою честь? Пока все идет к этому.