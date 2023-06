"Пожалуйста, только не уходите на пенсию": 37-летний Давид Сильва все еще выводит команду в ЛЧ

Златан завершил карьеру. И то же сделал Хоакин.

Карим Бензема поехал в Саудовскую Аравию, а значит тоже финиш. Говорят, туда же отправятся Бускетс и Ди Мария. Лео Месси пока упирается, но на сколько его хватит?

Даже неоднозначный, но невероятно харизматичный Антонио Матеу Лаос попрощался с футболом и, если честно, это навевает определенную грусть.

Собственно, этот текст - ответ на грусть за уходящими легендами, ведь его герой происходит из того же поколения.

Невероятно, но он так стар, что ему даже поставили памятник два года назад, однако бронзоветь Давид Сильва не захотел. Он дальше гоняет по полю, будто ничего не выиграл и очень хочет впервые поднять над головой трофей. И как ему удается?

В "Реале Сосьедад" никто не знает - они просто благодарят, как, например, после победы над "Барсой" на "Камп Ноу".

***

Давид перебрался в Ла Реал в 34 года после выдающихся сезонов в "Манчестер Сити".

Это был скорее авральный переход. Мадрид в последний момент объявил баскам, что забирает из аренды Мартина Эдегора (как оказалось - зря), и в поисках нового плеймейкера те наткнулись на Сильву, уже вылетевшего в Рим подписываться в "Лацио".

"Орлы" до сих пор сердятся из-за тех событий, зато в Сан-Себастьяне новость произвела фурор, который уже скоро подтвердился результатами.

В своем первом сезоне на "Аноэте" Сильва набегал 1836 минут, оформил 2+5 и выиграл Кубок короля. Во втором – провел на поле 2103 минуты и выдал 2+6. В текущем цифры еще выросли – 2514 минут, 3 гола, 5 голевых, а команда впервые с 2014-го будет играть в ЛЧ.

Давид Сильва вместо медленно угасать движется курсом Бена Баттона. Даже травм становится меньше – в текущем сезоне он выбывал дважды, на 18 и 38 дней, и после последнего повреждения выдал серию из 12 матчей подряд.

Это жизненная необходимость – без ветерана "Ла Реал" побеждал вдвое меньше, чем с ним.

***

Здесь, пожалуй, следует сказать, что сам по себе этот "Сосьедад" очень небанален.

В Сан-Себастьяне издавна рассчитывают на собственную школу, "Субьету", и она до сих пор обеспечивает первую команду на 60%. Но в последние годы акцент немного сместился.

"Ла Реал" начал набирать еще молодых, но уже побитых жизнью игроков, которых рано купили большие клубы. Это сработало с Эдегором, которого чуть не загубил "Реал". Это также вернуло к жизни Александра Исака, которого "Ньюкасл" год назад выкупил за 70 млн евро.

Сейчас в команде таких еще двое, и дортмундский неудачник Микель Мерино уже вырос в цене до 50 млн, а ненужный Мадриду Таке Кубо выдал в Ла Лиге 9+9.

Что делает в этом рехабе Сильва? Он рубится рядом с Мерино, когда того берут числом. Он уходит в глубину, чтобы разыграть мяч, если соперник высоко накрывает Мартина Субименди. Он обслуживает рывки Кубо по флангу и включению Браиса Мендеса вторым темпом. Словом, он высматривает, что в данную минуту нужнее всего команде, и немедленно это делает.

И да, Давиду уже 37, но никто не спорит, кто на "Аноэте" босс. "Однозначно Сильва лучше нас всех", – констатирует Мерино.

Ну, а для Микеля Оярсабаля иметь Давида рядом - и подавно мечта. Уже два года он даже не рассматривает предложения других клубов – не хочет.

***

Британцы из Sky приезжали, поскольку не понимают, как памятник из "Этихада" до сих пор бьет большие клубы? Давид им показал.

David Silva is still so so good at his age. Such a pleasure to still have him in the game playing at a high level. pic.twitter.com/YecLK01gmS