Анчелотти прокомментировал увольнение Мальдини из Милана: Это говорит об отстутствии уважения к традициям и истории клуба

Главный тренер "Реала" Карло анчелотти прокомментировал увольнение Паоло Мальдини с должности технического директора в "Милане". Итальянец защитил своего бывшего подчиненного по "россонери".

Ранее стало известно, что "Милан" уволил Паоло Мальдини и Фредерика Массару с постов директоров. Мальдини требовал, чтобы клуб тратил больше.

– В "Реале" я понял, что историю клуба нужно уважать всегда. Ди Стефано, Амансио, Хенто, Пушкаш – все они по-прежнему исключительные легенды, их почитают. Чтобы писать историю на самом высоком уровне, нужно хранить память о прошлом.

То, что произошло с Мальдини, свидетельствует об отсутствии культуры уважения к истории и традициям "Милана". История не побеждает, но верно и то, что история учит нас побеждать.