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Анчелотти прокомментировал увольнение Мальдини из Милана: Это говорит об отстутствии уважения к традициям и истории клуба

Испания
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Защитил старого партнера по команде

Анчелотти прокомментировал увольнение Мальдини из Милана: Это говорит об отстутствии уважения к традициям и истории клуба

gg

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло анчелотти прокомментировал увольнение Паоло Мальдини с должности технического директора в "Милане". Итальянец защитил своего бывшего подчиненного по "россонери".

Ранее стало известно, что "Милан" уволил Паоло Мальдини и Фредерика Массару с постов директоров. Мальдини требовал, чтобы клуб тратил больше.

– В "Реале" я понял, что историю клуба нужно уважать всегда. Ди Стефано, Амансио, Хенто, Пушкаш – все они по-прежнему исключительные легенды, их почитают. Чтобы писать историю на самом высоком уровне, нужно хранить память о прошлом.

То, что произошло с Мальдини, свидетельствует об отсутствии культуры уважения к истории и традициям "Милана". История не побеждает, но верно и то, что история учит нас побеждать.

– Деньги превыше всего.

– Клубы, которые ставят бизнес выше спортивных ценностей, обречены на провал. Покровительство уже не имеет такого значения, как раньше, но бизнес – это не очень хорошо.

– Но ведь арабские страны привлекают игроков огромными деньгами?

– Там поняли, что футбол вызывает интерес у населения, они хотят вывести свой чемпионат на уровень европейских турниров. У них могло бы получиться.

– Но США не удалось этого добиться.

– В Америке конкуренция с другими видами спорта – бейсболом, баскетболом, американским футболом – была и остается очень сильной, – сказал Карло

Напомним, что Анчелотти тренировал "Милан", где Мальдини был капитаном. С Карло клуб дважды завоевал Лигу чемпионов.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Паоло Мальдини Милан
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Источник:
ilgiornale.it

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