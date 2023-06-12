Винисиус сменил игровой номер в Реале – бразилец взял легендарную семерку

Бразильский вингер Винисиус Жуниор решил сменить игровой номер в мадридском "Реала". Об этом пишет в своем Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо.

Со следующего сезона бразилец будет выступать за "сливочных" в футболке с номером 7. Бразилец играл под 20-м. Ранее "семерка" принадлежала Эден Азару, ушедшему из клуба. До бельгийца этот номер был закреплен за Криштиану Роналду.

Нападающий "мадридцев" Родриго взял 11-й номер, который освободился после ухода Марко Асенсио.

В сезоне-2022/23 Жуниор отыграл 55 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и выполнил 21 ассист. Родриго принял участие в 57-ми поединках, забил 19 голов и отдал 11 передач.