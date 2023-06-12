Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Винисиус сменил игровой номер в Реале – бразилец взял легендарную семерку
Новый номер получил и Родриго
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский вингер Винисиус Жуниор решил сменить игровой номер в мадридском "Реала". Об этом пишет в своем Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо.
Со следующего сезона бразилец будет выступать за "сливочных" в футболке с номером 7. Бразилец играл под 20-м. Ранее "семерка" принадлежала Эден Азару, ушедшему из клуба. До бельгийца этот номер был закреплен за Криштиану Роналду.
Нападающий "мадридцев" Родриго взял 11-й номер, который освободился после ухода Марко Асенсио.
В сезоне-2022/23 Жуниор отыграл 55 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и выполнил 21 ассист. Родриго принял участие в 57-ми поединках, забил 19 голов и отдал 11 передач.
Популярное сейчас
- Взятый в плен солдат ЧВК Вагнер отказался от обмена и вступил в РДК
- Определились все возможные соперники Динамо по пути в группу Лиги конференций
- Минус четыре игрока. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
- "Если бы я хотел денег, то выбрал бы Аравию". Лионель Месси дал большое интервью перед отъездом в МЛС
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт
Новости по теме
- 01:36 Прогнозы на футбол Реал Мадрид - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.05.2023
- 21:06 Зарубежные Возвращение Милитао и те же 11 от Пепа – стартовые составы Ман Сити и Реала на ответный полуфинал ЛЧ
- 12:55 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Реал Мадрид. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 17.05.2023