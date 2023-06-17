Хоселу перешел в Реал - Фабрицио Романо

"Реал" находится в поисках нападающего после ухода Бензема. Одной из опций для замены обладателя золотого мяча станет нападающий "Эспаньолу" Хоселу.

Как сообщает Фабрицио Романо, "сливочные" уже оформили аренду с правом выкупа на сезон. Сумма необязательного выкупа составит 1.5 миллиона евро. Также "Эспаньол" получит 500 тысяч за годовую аренду игрока.

В этом сезоне 33-летний нападающий принял участие в 38 матчах за клуб, где забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.