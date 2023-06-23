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Мбаппе получит 250 миллионов евро, если перейдет в Реал летом 2024-го. Именно так хочет сделать Килиан

Испания
(1 голосов)

Игрока придется уговаривать на трансфер этим летом

Мбаппе получит 250 миллионов евро, если перейдет в Реал летом 2024-го. Именно так хочет сделать Килиан

Фото: twitter.com/KMbappe

Новина українською

Мать Килиана Мбаппе Ламари на переговорах с "ПСЖ" изложила планы семьи: игрок не будет продлевать контракт, но хочет играть в Париже до лета 2024-го, после чего уйти свободным агентом в "Реал".

Читайте также СМИ стало известно, когда объявят о трансфере Килиана Мбаппе в Реал

Таким образом семья хочет получить 60 миллионов евро за сезон в "ПСЖ", а также 90 миллионов евро бонуса за лояльность. Эта сумма была обещана футболисту в мае 2022-го, при продлении соглашения.

Контракт закончится летом 2024-го и Мбаппе хочет перейти в "Реал". Летом 2021-го Килиан и мадридский клуб договорились о сумме подписного бонуса, которую получит футболист, если прийдет в клуб бесплатно. Он составляет 100-125 миллионов евро.

Подобное поведение возмущает руководство "ПСЖ", которое чувстует себя обманутым. В клубе хотят проадть Мбаппе уже этим летом за 200 миллионов, но проблема в том, что подобный исход не несет никакой выгоды самому Килиану. Так он потеряет не только сотню миллионов евро подписного бонуса от "Реала", но и 90 миллионов бонуса за лояльность от "ПСЖ". Зарплата в "Реале" также будет меньше – Перес не может гарантировать игроку больше 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что "Реал" согласился подписать Килиана уже этим летом. Считается, что Перес согласился заплатить 200 миллионов евро и ещё 50 миллионов бонусов сверху.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
marca.com

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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
23.06.2023 в 18:47
Кейну приготовиться.
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0
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Барселиниуc (землянин)
23.06.2023 в 18:44
Перес такой:
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
23.06.2023 в 18:33
МБАБЛО
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0
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