Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе получит 250 миллионов евро, если перейдет в Реал летом 2024-го. Именно так хочет сделать Килиан
Игрока придется уговаривать на трансфер этим летом
Фото: twitter.com/KMbappe
Мать Килиана Мбаппе Ламари на переговорах с "ПСЖ" изложила планы семьи: игрок не будет продлевать контракт, но хочет играть в Париже до лета 2024-го, после чего уйти свободным агентом в "Реал".
Таким образом семья хочет получить 60 миллионов евро за сезон в "ПСЖ", а также 90 миллионов евро бонуса за лояльность. Эта сумма была обещана футболисту в мае 2022-го, при продлении соглашения.
Контракт закончится летом 2024-го и Мбаппе хочет перейти в "Реал". Летом 2021-го Килиан и мадридский клуб договорились о сумме подписного бонуса, которую получит футболист, если прийдет в клуб бесплатно. Он составляет 100-125 миллионов евро.
Подобное поведение возмущает руководство "ПСЖ", которое чувстует себя обманутым. В клубе хотят проадть Мбаппе уже этим летом за 200 миллионов, но проблема в том, что подобный исход не несет никакой выгоды самому Килиану. Так он потеряет не только сотню миллионов евро подписного бонуса от "Реала", но и 90 миллионов бонуса за лояльность от "ПСЖ". Зарплата в "Реале" также будет меньше – Перес не может гарантировать игроку больше 30 миллионов евро.
Ранее стало известно, что "Реал" согласился подписать Килиана уже этим летом. Считается, что Перес согласился заплатить 200 миллионов евро и ещё 50 миллионов бонусов сверху.
Популярное сейчас
- Два украинца попали в символическую сборную 1-го тура Евро U-21
- Объявлены еще четыре участника, которые сыграют в матче Шевченко и Зинченко
- Партизан уничтожил комплекс связи вооруженных сил РФ, подождав, пока оккупанты напьются
- СМИ: Реал согласился купить Мбаппе этим летом. Мадрид заплатит 250 миллионов евро
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО