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Гризманн не уйдет из Атлетико, несмотря на интерес ПСЖ

Испания
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Француз счастлив в Мадриде

Гризманн не уйдет из Атлетико, несмотря на интерес ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не намерен покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Игрок четко дал понять, что любит клуб и не хочет уходить из него, несмотря на интерес "ПСЖ", который хочет подписать футболиста в случае ухода Килиана Мбаппе.

Контракт Гризманна с "матрасниками" действует до лета 2026-го. Клаусул игрока составляет 25 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Fabrizio Romano

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