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Гризманн не уйдет из Атлетико, несмотря на интерес ПСЖ
Француз счастлив в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не намерен покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Игрок четко дал понять, что любит клуб и не хочет уходить из него, несмотря на интерес "ПСЖ", который хочет подписать футболиста в случае ухода Килиана Мбаппе.
Контракт Гризманна с "матрасниками" действует до лета 2026-го. Клаусул игрока составляет 25 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
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