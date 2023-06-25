Гризманн не уйдет из Атлетико, несмотря на интерес ПСЖ

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не намерен покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Игрок четко дал понять, что любит клуб и не хочет уходить из него, несмотря на интерес "ПСЖ", который хочет подписать футболиста в случае ухода Килиана Мбаппе.

Контракт Гризманна с "матрасниками" действует до лета 2026-го. Клаусул игрока составляет 25 миллионов евро.