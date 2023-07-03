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В суде отклонили иск игрока Вильярреала за удар по лицу от Вальверде

Испания
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Его показания не убедили суд

В суде отклонили иск игрока Вильярреала за удар по лицу от Вальверде

Фото: twitter.com/realmadrid

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Следственный суд Мадрида закрыл дело об ударе Федерико Вальверде по лицу игрока "Вильярреала" Алекса Баэны. Судья считает, что показания пострадавшего недостаточно убедительны.

Так, суд нашел много несостыковок в показаниях Баэны и записях с камер наблюдения на парковке стадиона, где всё произошло.

Напомним, что в 28-м туре Примеры Баэна якобы шутил над тем, что Вальверде с девушкой могли потерять ребенка. После окончания встречи, Федерико встретил Алекса на парковке Бернабеу и ударил по лицу, после чего игрок "Вильярреала" подал в суд на полузащитника "Реала".

"Реал" предоставил видео с камер наблюдения и, помимо прочего, на записях видно, что с Вальверде не было Одриассолы, о чем в своих показаниях говорил Баэна.

Ранее сообщалось, что сама Ла Лига может дисквалифицировать Вальверде на 5 матчей.

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В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал Федерико Вальверде
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Источник:
elespanol.com

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