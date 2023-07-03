В суде отклонили иск игрока Вильярреала за удар по лицу от Вальверде

Следственный суд Мадрида закрыл дело об ударе Федерико Вальверде по лицу игрока "Вильярреала" Алекса Баэны. Судья считает, что показания пострадавшего недостаточно убедительны.

Так, суд нашел много несостыковок в показаниях Баэны и записях с камер наблюдения на парковке стадиона, где всё произошло.

Напомним, что в 28-м туре Примеры Баэна якобы шутил над тем, что Вальверде с девушкой могли потерять ребенка. После окончания встречи, Федерико встретил Алекса на парковке Бернабеу и ударил по лицу, после чего игрок "Вильярреала" подал в суд на полузащитника "Реала".

"Реал" предоставил видео с камер наблюдения и, помимо прочего, на записях видно, что с Вальверде не было Одриассолы, о чем в своих показаниях говорил Баэна.

Ранее сообщалось, что сама Ла Лига может дисквалифицировать Вальверде на 5 матчей.