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Официально: Реал объявил о подписании Гюлера

Испания
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Перес соврал, что трансферов не будет

Официально: Реал объявил о подписании Гюлера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" объявил о переходе 18-летнего полузащитника "Фенербахче" Арды Гюлера. "Мадрид" опередил в борьбе за турка "Барселону".

Неизвестно, сколько "Мадрид" заплатит за перспективного футболиста, но сообщается, что стороны подпишут контракт до лета 2029-го.

Футболист присоединится к "Реалу" прямо сейчас, а не в 2024-м.

В прошлом сезоне Гюлер провел за "Фенербахче" 35 поединков, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
realmadrid.com

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