Официально: Реал объявил о подписании Гюлера

"Реал" объявил о переходе 18-летнего полузащитника "Фенербахче" Арды Гюлера. "Мадрид" опередил в борьбе за турка "Барселону".

Неизвестно, сколько "Мадрид" заплатит за перспективного футболиста, но сообщается, что стороны подпишут контракт до лета 2029-го.

Футболист присоединится к "Реалу" прямо сейчас, а не в 2024-м.

В прошлом сезоне Гюлер провел за "Фенербахче" 35 поединков, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.