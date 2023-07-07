Гюлер не будет отправлен в аренду в следующем сезоне. Он будет частью первой команды

Арда Гюлер при переходе из "Фенербахче" в "Реал" попросил клуб не отдавать его в аренду на сезон-2023/24. "Мадрид" удовлетворит его требование.

Таким образом 18-летний хавбек будет частью первой команды "Реала" в следующем сезоне.

Стоит отметить, что в "Реале" сейчас 9 полузащитников, которые будут претендовать на 3 места в центре поля: Модрич, Кроос, Беллингем, Диас, Чуамени, Камавинга, Бланко, Вальверде, Себальос , Реинер и сам Гюлер.

Такие как Гюлер, Вальверде, Камавинга и Диас также могут сыграть в атаке или защите.

Напомним, что за Гюлера отдали 20 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего турка в 15 миллионов евро.