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Гюлер не будет отправлен в аренду в следующем сезоне. Он будет частью первой команды
Амбициозный полузащитник
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Seskim Photo/MB Media
Арда Гюлер при переходе из "Фенербахче" в "Реал" попросил клуб не отдавать его в аренду на сезон-2023/24. "Мадрид" удовлетворит его требование.
Таким образом 18-летний хавбек будет частью первой команды "Реала" в следующем сезоне.
Стоит отметить, что в "Реале" сейчас 9 полузащитников, которые будут претендовать на 3 места в центре поля: Модрич, Кроос, Беллингем, Диас, Чуамени, Камавинга, Бланко, Вальверде, Себальос , Реинер и сам Гюлер.
Такие как Гюлер, Вальверде, Камавинга и Диас также могут сыграть в атаке или защите.
Напомним, что за Гюлера отдали 20 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего турка в 15 миллионов евро.
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