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Гюлер не будет отправлен в аренду в следующем сезоне. Он будет частью первой команды

Испания
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Амбициозный полузащитник

Гюлер не будет отправлен в аренду в следующем сезоне. Он будет частью первой команды

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Seskim Photo/MB Media

Новина українською

Арда Гюлер при переходе из "Фенербахче" в "Реал" попросил клуб не отдавать его в аренду на сезон-2023/24. "Мадрид" удовлетворит его требование.

Таким образом 18-летний хавбек будет частью первой команды "Реала" в следующем сезоне.

Стоит отметить, что в "Реале" сейчас 9 полузащитников, которые будут претендовать на 3 места в центре поля: Модрич, Кроос, Беллингем, Диас, Чуамени, Камавинга, Бланко, Вальверде, Себальос , Реинер и сам Гюлер.

Такие как Гюлер, Вальверде, Камавинга и Диас также могут сыграть в атаке или защите.

Напомним, что за Гюлера отдали 20 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего турка в 15 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
twitter.com/madridxtra

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