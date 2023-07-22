Легенда Ман Сити Давид Сильва в ближайшие несколько часов может объявить о завершении карьеры

Бывший футболист "Манчестер Сити" и нынешний полузащитник "Реала Сосьедад" Давид Сильва может объявить о завершении карьеры в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Marca.

Причиной такого решения 37-летнего футболиста является тяжелая травма: разрыв крестообразных связок левого колена, о которой стало известно в прошлый четверг.

Повреждение испанец получил в прошлую среду во время тренировки. На следующий день после инцидента клуб представил медицинское заключение, в котором стало известно о травме. До сегодняшнего дня футболист взял перерыв на размышления, чтобы решить свой дальнейший вектор карьеры.

Давид Сильва 4 мая продлил контракт на один сезон. Он должен был стать для него последним в карьере. У испанца были амбиции сыграть с "Реалом Сосьедад" в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Сильва провел в составе команды из Сан-Себастьяна 34 матча во всех турнирах, отличившись тремя голами и семью ассистами. В "Ла Реале" Давид выступает с 2020 года – именно тогда он перешел из "Манчестер Сити" на правах свободного агента.

До этого испанец выступал 10 лет в составе горожан. Вместе с МС он завоевал 14 трофеев, в том числе четыре чемпионства Англии. Также в роли игрока сборной Испании Сильва дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012) и однажды – чемпионом мира (2010).