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Реал не хочет вести переговоры по Мбаппе напрямую с Аль-Хелаифи

Испания
(1 голосов)

Он игнорировал предложения "Реала" в 2021-м

Реал не хочет вести переговоры по Мбаппе напрямую с Аль-Хелаифи

Фото из открытых источников

Новина українською

"Реал" не хочет вести переговоры о переходе Килиана Мбаппе напрямую с президентом "ПСЖ". Нассер Аль-Хелаифи не ответил на три предложения "мадридцев" летом 2021-го.

Тогда по контракту у Килиана оставался всего год. "Реал" предлагал около 200 миллионов евро. В конце сезона, который за этим последовал, Мбаппе продлил контракт с "ПСЖ" на 2 года.

Сейчас Килиан не хочет оставаться в "ПСЖ" дольше чем до 2024-го. Считается, что француз договорился о бесплатном переходе в "Реал" следующим летом.

"Реалу" будет сложно подписать Килиана этим летом из-за высокой цены. Если Мбаппе не уйдет этим летом, руководство "ПСЖ" хочет поссадить его в запас.

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В статье: Реал (Мадрид) Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
28.07.2023 в 22:21
Той випадок, коли гроши, без яких не можливий висококласний футбол... його "вбивають"! Бо тут треба пригадувати не приклад Ґоланда, а Погба чи Неймара! Бо клас у Джуніора та Поля на вищому рівні залишається, але ніякого прогресу та жаги його демонструвати кожного матчу вже давно НЕ видно. Буде погано, якщо і Кіліан перестане розвиватися... Бо тут граю, а тут прогулююсь в ПСЖ за ним часто вже проглядалося.
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