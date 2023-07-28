Реал не хочет вести переговоры по Мбаппе напрямую с Аль-Хелаифи

"Реал" не хочет вести переговоры о переходе Килиана Мбаппе напрямую с президентом "ПСЖ". Нассер Аль-Хелаифи не ответил на три предложения "мадридцев" летом 2021-го.

Тогда по контракту у Килиана оставался всего год. "Реал" предлагал около 200 миллионов евро. В конце сезона, который за этим последовал, Мбаппе продлил контракт с "ПСЖ" на 2 года.

Сейчас Килиан не хочет оставаться в "ПСЖ" дольше чем до 2024-го. Считается, что француз договорился о бесплатном переходе в "Реал" следующим летом.

"Реалу" будет сложно подписать Килиана этим летом из-за высокой цены. Если Мбаппе не уйдет этим летом, руководство "ПСЖ" хочет поссадить его в запас.