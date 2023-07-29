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Новичок Реала повредил мениск, не сыграв ни одного матча

Испания
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У Арды Гюлера неприятности

Новичок Реала повредил мениск, не сыграв ни одного матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Gonzalez/Anadolu Agency

Новина українською

Полузащитник "Реала" Арда Гюлер повредил мениск правого колена на тренировке, сообщает официальный сайт "Сливочных".

18-летний турок уже отбыл в Испанию на лечение; в североамериканском турне Мадрида мы его не увидим.

The Athletic пишет, что в ближайшие дни Гюлеру введут обогащенную тромбоцитами плазму; если это не поможет, то хавбека прооперируют, что будет означать многомесячную реабилитацию.

Напомним, Гюлер перешел в "Реал" из "Фенербахче" три недели назад за 20 млн евро. Его называют главным талантом поколения в Турции.

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В статье: Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
ФК "Реал"

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