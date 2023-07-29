Новичок Реала повредил мениск, не сыграв ни одного матча

Полузащитник "Реала" Арда Гюлер повредил мениск правого колена на тренировке, сообщает официальный сайт "Сливочных".

18-летний турок уже отбыл в Испанию на лечение; в североамериканском турне Мадрида мы его не увидим.

The Athletic пишет, что в ближайшие дни Гюлеру введут обогащенную тромбоцитами плазму; если это не поможет, то хавбека прооперируют, что будет означать многомесячную реабилитацию.

Напомним, Гюлер перешел в "Реал" из "Фенербахче" три недели назад за 20 млн евро. Его называют главным талантом поколения в Турции.