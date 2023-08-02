Реал Сосьедад объявил о переходе нападающего РБ Лейпцига

Нападающий "РБ Лейпцига" Андре Силва продолжит карьеру в чемпионате Испании. 27-летний португалец перешел на правах аренды в "Реал Сосьедад".

Арендное соглашение рассчитано на 1 год - до завершения сезона 2023/24. У испанцев также будет право выкупа игрока.

В минувшей кампании Силва отыграл 44 матча за "Лейпциг", в которых забил 9 голов и сделал 9 результативных передач. Сейчас форвард восстанавливается от травмы колена.

Его контракт с "красными быками" действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро. Напомним, Андре также известен по выступлениям за "Порту", "Милан", "Севилью" и "Айнтрахт".