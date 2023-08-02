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Реал Сосьедад объявил о переходе нападающего РБ Лейпцига
Аренда на год с правом выкупа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "РБ Лейпцига" Андре Силва продолжит карьеру в чемпионате Испании. 27-летний португалец перешел на правах аренды в "Реал Сосьедад".
Арендное соглашение рассчитано на 1 год - до завершения сезона 2023/24. У испанцев также будет право выкупа игрока.
В минувшей кампании Силва отыграл 44 матча за "Лейпциг", в которых забил 9 голов и сделал 9 результативных передач. Сейчас форвард восстанавливается от травмы колена.
Его контракт с "красными быками" действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро. Напомним, Андре также известен по выступлениям за "Порту", "Милан", "Севилью" и "Айнтрахт".
✍️ André Silva, segundo refuerzo txuri urdin. Bem-vindo, André!#AurreraReala pic.twitter.com/4yFJFy90lQ— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 2, 2023
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