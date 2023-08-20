Тренер Барселоны записал видеообращение к Захаряну зимой и хотел видеть россиянина в команде

Российский футболист Арсен Захаряна недавно стал игроком "Реал Сосьедада". В свое время на 20-летнего атакующего хавбека претендовали "Барселона", "Челси" и другие топ-клубы.

Подтверждением заинтересованности "Барселоны" в Захаряне может служить видеообращение главного тренера "Барсы" Хави к Захарьяну, записанное прошлой зимой.

"Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, все хорошо. Ожидаю, что увижу тебя однажды здесь в "Барселоне"! Ок?", - сказал Хави.

Трансфер сорвался из-за неспособности "блаугранас" предложить нужную сумму за игрока, ведь те имеют проблемы с финансовым фэйр-плей.