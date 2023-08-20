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Тренер Барселоны записал видеообращение к Захаряну зимой и хотел видеть россиянина в команде
Но каталонцы вышли из переговоров
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
Российский футболист Арсен Захаряна
Подтверждением заинтересованности "Барселоны" в Захаряне может служить видеообращение главного тренера "Барсы" Хави к Захарьяну, записанное прошлой зимой.
"Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, все хорошо. Ожидаю, что увижу тебя однажды здесь в "Барселоне"! Ок?", - сказал Хави.
Трансфер сорвался из-за неспособности "блаугранас" предложить нужную сумму за игрока, ведь те имеют проблемы с финансовым фэйр-плей.
Barcelona wanted to sign Arsen Zakharyan this January. Xavi recorded video message for Arsen.— Hrach Khachatryan (@hrachoff) August 20, 2023
But due to financial issues, Barca left the race.#TransferNews #Barca pic.twitter.com/xrbTI6d7gD
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