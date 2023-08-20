  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тренер Барселоны записал видеообращение к Захаряну зимой и хотел видеть россиянина в команде
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Барселоны записал видеообращение к Захаряну зимой и хотел видеть россиянина в команде

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Но каталонцы вышли из переговоров

Тренер Барселоны записал видеообращение к Захаряну зимой и хотел видеть россиянина в команде

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Российский футболист Арсен Захаряна недавно стал игроком "Реал Сосьедада". В свое время на 20-летнего атакующего хавбека претендовали "Барселона", "Челси" и другие топ-клубы.

Подтверждением заинтересованности "Барселоны" в Захаряне может служить видеообращение главного тренера "Барсы" Хави к Захарьяну, записанное прошлой зимой.

"Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, все хорошо. Ожидаю, что увижу тебя однажды здесь в "Барселоне"! Ок?", - сказал Хави.

Трансфер сорвался из-за неспособности "блаугранас" предложить нужную сумму за игрока, ведь те имеют проблемы с финансовым фэйр-плей.

По теме
yellow-arrow
Первая помощь от Гюндогана. Барселона - Кадис 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Мастер-класс от легенды. Жирона - Хетафе 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Барселона - Кадис 2:0. На сей раз автобус не выстоял
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хави Эрнандес Барселона Хави Арсен Захарян
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
balamyt (Boston)
20.08.2023 в 22:35
Поцоватим сообщаю ..что Арсен Закарян не русский а армянин. ,Но имел несчастье родится в Самаре..(Россия)т.к. его родители( как беженци) покинули Нагорный. Карабах.. так ни какому сепаратизму. Арсенал отношения не имеет... Пригласили би в Украину играл би за Шахтер (как Мхитарян ) или за Черноморец (как Авигемян)..Место рождения не вибирают..А то что он талант. Даже в Испании заметили..и им все равно в Испании кто он по национальности и где родился..
Ответить
+1
-2
JudgeDredd (Киев)
20.08.2023 в 23:01
Что за бред. Какое значение имеет национальность? Неважно, армянин он или бурят - он гражданин россии. И покупают его у российской команды, то есть ведут бизнес со страной-агрессором. Потому как в Каталонии с симпатией относятся к лнр-днр, соответственно и к россии. Очевидно, и в Стране Басков так же.
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
20.08.2023 в 23:14
Нє вінаватая я, он сам ко мнє прішол Відбілювати всяку армянську х*йню, яка нічим не відрізняється від русскої (ще й з рос паспортом), треба реально поцом бути))
Ответить
0
0
avatar
Romantíco777 (Alicante)
20.08.2023 в 22:05
Дуріан, хоть всерися тут, а це чергове підтвердження, що барсонуті сєпари, а не великий Перес!
Ответить
+5
-2
Dr. House (Поділля)
20.08.2023 в 21:58
Барсорашистські покидьки
Ответить
+3
-3

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде