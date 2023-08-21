Тренер Барселоны: Эффективность это не про нас

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Кадисом" (2:0) во 2-м туре чемпионата Испании.

Каталонцы победили благодаря двум голам в конце матча. Забивали Педри и Ферран Торрес, Гюндоган отличился первым ассистом за "Барсу".

"Мы должны были забивать гораздо раньше. Эффективность — это не про нас. Вот почему мы подписали Гюндогана — чтобы он оказывал решающее влияние последним пасом.

Нам не хватало эффективности и терпения, но, думаю, игра получилась хорошей", — сказал Хави после игры.