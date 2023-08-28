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Хави: Игра с Вильярреалом получилась сумасшедшей
Мы доминировали, но и пропустили слишком много
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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал победный матч команды в третьем туре Ла Лиги против "Вильярреала" - 4:3.
"Встреча получилась сумасшедшей из-за нас самих. Мы доминировали, но и пропустили слишком много. Это была хорошая игра в атаке, но в защите у нас были проблемы, но против этой команды нелегко играть на выезде", - цитирует Хави Marca.
После трех туров чемпионата "Барса" набрала 7 очков и расположилась на 3-м месте. 3 сентября каталонцы встретятся с "Осасуной" в 4-м туре Ла Лиги.
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