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Хави: Игра с Вильярреалом получилась сумасшедшей

Испания
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Мы доминировали, но и пропустили слишком много

Хави: Игра с Вильярреалом получилась сумасшедшей

Фото: скриншот

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал победный матч команды в третьем туре Ла Лиги против "Вильярреала" - 4:3.

"Встреча получилась сумасшедшей из-за нас самих. Мы доминировали, но и пропустили слишком много. Это была хорошая игра в атаке, но в защите у нас были проблемы, но против этой команды нелегко играть на выезде", - цитирует Хави Marca.

После трех туров чемпионата "Барса" набрала 7 очков и расположилась на 3-м месте. 3 сентября каталонцы встретятся с "Осасуной" в 4-м туре Ла Лиги.

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
marca

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