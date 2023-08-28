Хави: Игра с Вильярреалом получилась сумасшедшей

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал победный матч команды в третьем туре Ла Лиги против "Вильярреала" - 4:3.

"Встреча получилась сумасшедшей из-за нас самих. Мы доминировали, но и пропустили слишком много. Это была хорошая игра в атаке, но в защите у нас были проблемы, но против этой команды нелегко играть на выезде", - цитирует Хави Marca.