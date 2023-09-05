Вильярреал остался без главного тренера

"Вильярреал" уволил Кике Сетьена с поста главного тренера, сообщает пресс-служба команды.

Временно его обязанности на себя возьмёт спортивный директор испанского клуба Мигель Анхель Тена.

В этом сезоне Ла Лиге "желтая субмарина" трижды проиграла и однажды сумела одержать победу. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице.

Напомним, Сетьен возглавил "Вильярреал" в октябре 2022 года. Под его руководством команда финишировала 5-й и квалифицировалась в групповой этап Лиги Европы.