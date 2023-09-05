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Вильярреал остался без главного тренера
Первая отставка в Ла Лиге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вильярреал" уволил Кике Сетьена с поста главного тренера, сообщает пресс-служба команды.
Временно его обязанности на себя возьмёт спортивный директор испанского клуба Мигель Анхель Тена.
В этом сезоне Ла Лиге "желтая субмарина" трижды проиграла и однажды сумела одержать победу. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице.
Напомним, Сетьен возглавил "Вильярреал" в октябре 2022 года. Под его руководством команда финишировала 5-й и квалифицировалась в групповой этап Лиги Европы.
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????: Quique Setién— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) September 5, 2023
The Cantabrian head coach leaves Villarreal CF pic.twitter.com/qEqrBrxnSM
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