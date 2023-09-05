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Лопетеги может вернуться тренировать в Испанию. Известно, где именно для тренера есть вакантное место

Испания
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Пачета – второй кандидат

Лопетеги может вернуться тренировать в Испанию. Известно, где именно для тренера есть вакантное место

Фото: sevillafc.es / Автор невідомий

Новина українською

"Вильярреал" расстался с Кике Сетьеном и теперь клуб рассматривает кандидатов ему на замену. Хулен Лопетеги и Хосе Рохо Мартин Пачета – среди главных претендентов.

Напомним, что после увольнения специалиста, обязанности главного тренера выполняет спортивный директор испанского клуба Мигель Анхель Тена.

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Хулен Лопетеги свободен после своего расставания с "Вулверхэмптоном" из-за неоправданных ожиданий. Последним клубом испанского специалиста в Ла Лиге была "Севилья", которую он в свое время привел к 4-му месту в чемпионате, также с ней он завоевал Лигу Европы.

У "Вильярреала" есть цель назначить как можно скорее такого менеджера, который знаком с чемпионатом и сможет быстро включиться в процесс. Оба кандидата справятся с этой задачей, так как Пачета только в апреле покинул "Реал Вальядолид" и до этого с 2018-го работал в Испании.

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В статье: Хулен Лопетеги Вильярреал Кике Сетьен
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Источник:
as.com

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