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Лопетеги может вернуться тренировать в Испанию. Известно, где именно для тренера есть вакантное место
Пачета – второй кандидат
Фото: sevillafc.es / Автор невідомий
"Вильярреал" расстался с Кике Сетьеном и теперь клуб рассматривает кандидатов ему на замену. Хулен Лопетеги и Хосе Рохо Мартин Пачета – среди главных претендентов.
Напомним, что после увольнения специалиста, обязанности главного тренера выполняет спортивный директор испанского клуба Мигель Анхель Тена.
Хулен Лопетеги свободен после своего расставания с "Вулверхэмптоном" из-за неоправданных ожиданий. Последним клубом испанского специалиста в Ла Лиге была "Севилья", которую он в свое время привел к 4-му месту в чемпионате, также с ней он завоевал Лигу Европы.
У "Вильярреала" есть цель назначить как можно скорее такого менеджера, который знаком с чемпионатом и сможет быстро включиться в процесс. Оба кандидата справятся с этой задачей, так как Пачета только в апреле покинул "Реал Вальядолид" и до этого с 2018-го работал в Испании.
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