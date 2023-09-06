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Кепа - о борьбе с Луниным за место в воротах Реала: Здоровая конкуренция полезна для команды

Испания
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Кепа прокомментировал своей переезд из "Челси" в Мадрид

Кепа - о борьбе с Луниным за место в воротах Реала: Здоровая конкуренция полезна для команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Реала" Кепа Аррисабалага, права которого принадлежат "Челси", рассказал о причинах своего перехода в испанский клуб.

"Почеттино хотел, чтобы я остался в "Челси". Он сказал мне, что я буду играть, что он мне доверяет. Но я решил, что перемены пойдут мне на пользу. Я жаждал перемен. Мне позвонил по телефону Томас Тухель, после чего я был близок к переходу в "Баварию". К сожалению, эта возможность возникла из-за травмы коллеги. И хотя я не играл под руководством Тухеля в Челси", мне было приятно услышать, что я ему нужен.

Что заставило меня отказать "Баварии" и сказать "да" "Реалу"? В конце концов, "Реал" - это "Реал". Когда вам звонят по телефону из "Реала", ты не думаешь дважды.

Сейчас я чувствую себя хорошо в этой команде, перед тем как прийти сюда, я уже знал многих игроков команды. Мне удобно в Мадриде. Думаю, адаптация проходит хорошо.

Лунин? У меня всегда были хорошие отношения с другими вратарями – когда я играл и когда сидел в запасе. Здоровая конкуренция полезна для команды. Она заставляет выкладываться на полную мощность и показывать свои лучшие качества. Это то, что мы собираемся сделать", – заявил Аррисабалага.

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В статье: Реал (Мадрид) Кепа Аррисабалага
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Источник:
Marca

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