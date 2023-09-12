Марк-Андре тер Штеген высказался о тактике Барселоны при Хави

Вратарь каталонского клуба ответил на вопрос о критике стиля команды под руководством Хави. Некоторые болельщики считают, что тренер "предал ДНК клуба" ради более оборонительной игры.

"Это полная бессмыслица. Любая философия должна эволюционировать.

Когда Хави играл, качество состава "Барсы" было значительно выше по сравнению с конкурентами. С тех пор все стало более сбалансированным, особенно в плане физики. Вот почему сейчас мы должны находить новые решения.

Особенно в начале Хави пытался придать команде некоторую стабильность, и это было необходимо", - сказал тер Штеген.