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Хавьер Тебас: Ла Лига потратила меньше всех, но остается лучшей в мире

Испания
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Я бы не стал возглавлять лигу с убыточной экономической моделью

Хавьер Тебас: Ла Лига потратила меньше всех, но остается лучшей в мире

Фото: twitter.com/LaLiga

UA-Футбол
Новина українською

Хавьер Тебас оценил работу испанских клубов на трансферном рынке минувшим летом.

"Мы потратили меньше всех. И мы можем продолжать говорить, что мы лучшая лига мира.

Если бы у нас был такой закон, как в Италии, где налоги на зарплаты иностранцев сокращены вдвое, нам было бы проще подписывать новых игроков.

Да, мы потратили меньше, чем Бундеслига. Один из факторов - наши клубы-локомотивы покупали не на том уровне, что в предыдущие годы, тогда как в Германии случилось что-то чрезвычайное с трансфером Кейна.

Я бы не стал возглавлять лигу с убыточной экономической моделью. Мы уже проходили подобное с 2008 по 2013 год. Наша модель защищает и клубы, не принадлежащие к компаниям с ограниченной ответственностью: "Реал", "Барселону", "Атлетик", "Осасуну".

Если бы наша модель была убыточной, наши топ-клубы потеряли бы конкурентоспособность на национальном уровне. Но мы следим за всеми расходами", - сказал президент Ла Лиги.

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В статье: Испания Барселона Реал (Мадрид) Хавьер Тебас
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