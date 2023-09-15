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Хавьер Тебас: Ла Лига потратила меньше всех, но остается лучшей в мире
Я бы не стал возглавлять лигу с убыточной экономической моделью
Фото: twitter.com/LaLiga
Хавьер Тебас оценил работу испанских клубов на трансферном рынке минувшим летом.
"Мы потратили меньше всех. И мы можем продолжать говорить, что мы лучшая лига мира.
Если бы у нас был такой закон, как в Италии, где налоги на зарплаты иностранцев сокращены вдвое, нам было бы проще подписывать новых игроков.
Да, мы потратили меньше, чем Бундеслига. Один из факторов - наши клубы-локомотивы покупали не на том уровне, что в предыдущие годы, тогда как в Германии случилось что-то чрезвычайное с трансфером Кейна.
Я бы не стал возглавлять лигу с убыточной экономической моделью. Мы уже проходили подобное с 2008 по 2013 год. Наша модель защищает и клубы, не принадлежащие к компаниям с ограниченной ответственностью: "Реал", "Барселону", "Атлетик", "Осасуну".
Если бы наша модель была убыточной, наши топ-клубы потеряли бы конкурентоспособность на национальном уровне. Но мы следим за всеми расходами", - сказал президент Ла Лиги.
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