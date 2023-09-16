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Рафа Бенитес показал худший старт за сто лет в Сельте

Испания
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Ужасная форма у команды испанца

Рафа Бенитес показал худший старт за сто лет в Сельте

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В рамках 5-го тура испанской Ла Лиги "Сельта" на своем поле минимально проиграла "Мальорке".

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Таким образом, главный тренер хозяев Рафаэль Бенитес проиграл все три первых домашних игры в испанском первенстве во главе "Сельты". Это худший показатель за столетнюю историю клуба.

Напомним, 63-летний испанец возглавил "Сельту" в июне этого года. Контракт наставника рассчитан до лета 2026 года.

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В статье: Рафаэль Бенитес Сельта (Виго) Мальорка
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Источник:
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