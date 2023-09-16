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Рафа Бенитес показал худший старт за сто лет в Сельте
Ужасная форма у команды испанца
Opta
В рамках 5-го тура испанской Ла Лиги "Сельта" на своем поле минимально проиграла "Мальорке".
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Таким образом, главный тренер хозяев Рафаэль Бенитес проиграл все три первых домашних игры в испанском первенстве во главе "Сельты". Это худший показатель за столетнюю историю клуба.
Напомним, 63-летний испанец возглавил "Сельту" в июне этого года. Контракт наставника рассчитан до лета 2026 года.
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Источник:Opta
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