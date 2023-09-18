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Араухо возобновил тренировки в общей группе Барселоны
Не исключено, что защитник будет включен в заявку на матч с Антверпеном
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо возобновил тренировки в общей группе. Он отсутствовал более месяца из-за травмы. Футболист восстановился после повреждения бедра. В этом сезоне 24-летний уругваец принимал участие лишь в 1 матче.
Как сообщает Mundo Deportivo, в воскресенье Араухо провел часть тренировки в общей группе "Барселоны". Не исключено, что защитник будет включен в заявку "Барселоны" на матч с "Антверпеном" в Лиге чемпионов, который состоится 19 сентября.
Сообщается, что окончательное решение Хави примет в понедельник после консультации с медицинским штабом.
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