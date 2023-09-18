Араухо возобновил тренировки в общей группе Барселоны

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо возобновил тренировки в общей группе. Он отсутствовал более месяца из-за травмы. Футболист восстановился после повреждения бедра. В этом сезоне 24-летний уругваец принимал участие лишь в 1 матче.

Как сообщает Mundo Deportivo, в воскресенье Араухо провел часть тренировки в общей группе "Барселоны". Не исключено, что защитник будет включен в заявку "Барселоны" на матч с "Антверпеном" в Лиге чемпионов, который состоится 19 сентября.

Сообщается, что окончательное решение Хави примет в понедельник после консультации с медицинским штабом.