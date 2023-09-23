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Жирона - Мальорка 5:3. Гол + пас от Довбика. Видео обзор матча
Цыганков также выходил в стартовом составе
Фото: GironaFC/Автор - невідомий
В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на своем поле разгромила "Мальорку". Украинские легионеры Артем Довбик и Виктор Цыганков начали эту игру в стартовом составе. В итоге Артем отметился голом и ассистом. Сначала украинский нападающий реализовал пенальти на 33-й минуте встречи. А в начале второго тайма Довбик отдал результативную передачу на Савио.
После этого главный тренер "Жироны" Мичел снял украинцев с игры. Примечательно, что после того как Артем и Виктор покинули поле хозяева пропустили еще два гола.
На данный момент "Жирона" лидирует в турнирной таблице. За 6 туров испанская команда одержала 5 побед и 1 раз сыграла вничью.
Примера. Шестой тур. 23.09.2023
Жирона. "Монтиливы"
Арбитр в поле – Пабло Гонсалес
Голы: Лопес 26, Артем Довбик 33 (пен.), Мартин 37, Эррера 45, Савио 57 – Мурики 3 (пен.), Пратс 88, Пратс 90+5
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