Жирона - Мальорка 5:3. Гол + пас от Довбика. Видео обзор матча

В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на своем поле разгромила "Мальорку". Украинские легионеры Артем Довбик и Виктор Цыганков начали эту игру в стартовом составе. В итоге Артем отметился голом и ассистом. Сначала украинский нападающий реализовал пенальти на 33-й минуте встречи. А в начале второго тайма Довбик отдал результативную передачу на Савио.

После этого главный тренер "Жироны" Мичел снял украинцев с игры. Примечательно, что после того как Артем и Виктор покинули поле хозяева пропустили еще два гола.

На данный момент "Жирона" лидирует в турнирной таблице. За 6 туров испанская команда одержала 5 побед и 1 раз сыграла вничью.

Примера. Шестой тур. 23.09.2023

Жирона. "Монтиливы"

Арбитр в поле – Пабло Гонсалес