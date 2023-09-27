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Вильярреал – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура чемпионата Испании
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 7-го тура чемпионата Испании между "Вильярреалом" и "Жироной".
Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика идет на второй строчке в турнирной таблице! Коллектив обгоняет мадридский "Реал", а учитывая, что "Барселона" потеряла очки с "Мальоркой", так вообще может выйти на первую строчку по итогам тура. Отличатся ли украинцы? Как протекает адаптация Довбика? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 27 сентября – в 19:55 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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