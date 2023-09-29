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Кроос и Модрич возмущены разговорами об их возрасте. Они считают, что могут играть в старте
Информация от ближайшего окружения
Getty Images
Тони Крооса и Луку Модрича раздражают постоянные разговоры об их восзрасте, сообщает The Athletic. Оба футболиста считают, что могут выступать в старте "Реала".
Ближайшее окружение футболистов замечает, что разговоры об их возрасте раздражают игроков. Модрич очень амбициозен, что, как считают многие, помогает ему оставаться на пике в свои 37 лет.
Крооса же раздражает сравнение с Лукой, так как футболисты и их возраст разный.
Лука и Кроос попадают в стартовый состав через матч, так как Карло Анчелотти активно ротирует багатый на полузащитников старт. Прошлым летом клуб не покинул ни один из полузащитник, а к команде присоединился Джуд Беллингем.
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