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Левандовский получил травму в матче с Порту. Поляк держался за левую ногу

Испания
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Его срубил в подкате защитник португальцев

Левандовский получил травму в матче с Порту. Поляк держался за левую ногу

Фото: twitter.com/relevo

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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский получил травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Порту". Его срубил в подкате защитник португальской команды Давид Карму.

Вместо Роберта на поле появился Ферран Торрес, который позже открыл счет.

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На данный момент, степень серьезности травмы неизвестна, как и сроки восстановления. Уходя с поля, Роберт держался за левую ногу.

В этом сезоне поляк сыграл в 9 поединках, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона Порту (Португалия)
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