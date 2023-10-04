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Левандовский получил травму в матче с Порту. Поляк держался за левую ногу
Его срубил в подкате защитник португальцев
Фото: twitter.com/relevo
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский получил травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Порту". Его срубил в подкате защитник португальской команды Давид Карму.
Вместо Роберта на поле появился Ферран Торрес, который позже открыл счет.
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На данный момент, степень серьезности травмы неизвестна, как и сроки восстановления. Уходя с поля, Роберт держался за левую ногу.
В этом сезоне поляк сыграл в 9 поединках, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.
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