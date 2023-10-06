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Ямал, Кепа, Фран и Лапорт из Саудовской Аравии – заявка Испании на матчи в октябре

Испания
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В этом месяце предстоит сыграть с Шотландией и Норвегией

Ямал, Кепа, Фран и Лапорт из Саудовской Аравии – заявка Испании на матчи в октябре

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose-Luis Contreras/MB Media

Новина українською

Сборная Испании опубликовала заявку на октябрськие междунарондые матчи. "Красной фурии" предстоит сыграть в квалификации чемпионата Европы с Шотландией и Норвегией.

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Кепа Аррисабалага ("Реал Мадрид"), Давид Райя ("Арсенал");

Защитники: Даниэль Карвахаль, Фран Гарсия ("Реал Мадрид"), Хесус Навас ("Севилья"), Эмерик Лапорт ("Аль-Наср"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Пау Торрес ("Астон Вилла"), Давид Гарсия ("Осасуна"), Алекс Бальде ("Барселона");

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Мартин Субименди, Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Гави ("Барселона"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Ойан Сансет ("Атлетик");

Нападающие: Альваро Мората ("Атлетико"), Хоселу ("Реал Мадрид"), Ламин Ямаль, Ферран Торрес ("Барселона2), Йереми Пино ("Вильярреал"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад").

С лидером группы А Шотландией Испания сыграет 12-го октбяря, а против третьей Норвегии – 15-го.

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В статье: Испания Эмерик Лапорт Кепа Аррисабалага Фран Гарсия Ламин Ямал
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Источник:
rfef.es

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