Ямал, Кепа, Фран и Лапорт из Саудовской Аравии – заявка Испании на матчи в октябре

Сборная Испании опубликовала заявку на октябрськие междунарондые матчи. "Красной фурии" предстоит сыграть в квалификации чемпионата Европы с Шотландией и Норвегией.

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Кепа Аррисабалага ("Реал Мадрид"), Давид Райя ("Арсенал");

Защитники: Даниэль Карвахаль, Фран Гарсия ("Реал Мадрид"), Хесус Навас ("Севилья"), Эмерик Лапорт ("Аль-Наср"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Пау Торрес ("Астон Вилла"), Давид Гарсия ("Осасуна"), Алекс Бальде ("Барселона");

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Мартин Субименди, Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Гави ("Барселона"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Ойан Сансет ("Атлетик");

Нападающие: Альваро Мората ("Атлетико"), Хоселу ("Реал Мадрид"), Ламин Ямаль, Ферран Торрес ("Барселона2), Йереми Пино ("Вильярреал"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад").

С лидером группы А Шотландией Испания сыграет 12-го октбяря, а против третьей Норвегии – 15-го.