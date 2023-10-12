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Лука Модрич прокомментировал ситуацию со своим игровым временем в Реале
Все, что происходит вокруг меня - это нормальный процесс
Фото: The Real Champs
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич высказался о небольшом количестве игрового времени в нынешнем сезоне.
"Ну что ж, это, конечно, новая ситуация для меня - не играть так много, как раньше, так много, как хотелось бы. Вы знаете, что я всегда хочу играть. Не хочу делать перерывы, не хочу отдыхать - просто хочу играть! Мне это нравится. Я не хочу выходить из игры... Просто хочу играть, если необходимо, каждые три дня, потому что физически чувствую себя хорошо.
Все, что происходит вокруг меня, - это нормальный процесс, поэтому я просто принимаю это как есть. Я должен морально подготовиться к этой ситуации. Принимаю и иду дальше", - приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо.
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