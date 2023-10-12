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Романо: Камавинга подписал новый контракт с Реалом. Отступные - 1 миллиард евро

Испания
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Камавинга перешел в испанский клуб летом 2021 года за 31 млн евро

Романо: Камавинга подписал новый контракт с Реалом. Отступные - 1 миллиард евро

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Камавинга подписал новый контракт с "Реалом".

"Эдуардо Камавинга подписал новое долгосрочное соглашение с мадридским "Реалом". Как и предполагалось, контракт будет действовать до июня 2028 года. В контракте заключена опция выкупа, которая составит 1 млрд евро", - сообщил Романо.

Камавинга перешел в испанский клуб летом 2021 года за 31 млн. евро. За три неполных сезона игрок уже принял участие в 110 матчах команды во всех турнирах, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Эдуардо используется главным тренером Карло Анчелотти и в полузащите, и на левом фланге защиты.

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В статье: Реал (Мадрид) Эдуарду Камавинга
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Источник:
FabrizioRomano

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