Романо: Камавинга подписал новый контракт с Реалом. Отступные - 1 миллиард евро

Камавинга подписал новый контракт с "Реалом".

"Эдуардо Камавинга подписал новое долгосрочное соглашение с мадридским "Реалом". Как и предполагалось, контракт будет действовать до июня 2028 года. В контракте заключена опция выкупа, которая составит 1 млрд евро", - сообщил Романо.

Камавинга перешел в испанский клуб летом 2021 года за 31 млн. евро. За три неполных сезона игрок уже принял участие в 110 матчах команды во всех турнирах, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Эдуардо используется главным тренером Карло Анчелотти и в полузащите, и на левом фланге защиты.