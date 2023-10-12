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Романо: Камавинга подписал новый контракт с Реалом. Отступные - 1 миллиард евро
Камавинга перешел в испанский клуб летом 2021 года за 31 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Камавинга подписал новый контракт с "Реалом".
"Эдуардо Камавинга подписал новое долгосрочное соглашение с мадридским "Реалом". Как и предполагалось, контракт будет действовать до июня 2028 года. В контракте заключена опция выкупа, которая составит 1 млрд евро", - сообщил Романо.
Камавинга перешел в испанский клуб летом 2021 года за 31 млн. евро. За три неполных сезона игрок уже принял участие в 110 матчах команды во всех турнирах, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Эдуардо используется главным тренером Карло Анчелотти и в полузащите, и на левом фланге защиты.
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