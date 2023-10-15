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Барселона заинтересована в португальце Жоау Феликсе
Барселона хочет продлить аренду Жоау Феликса
Getty Images / Global Images Ukraine
Как сообщает Sport.es, боссы "Барселоны" заинтересованные в продлении аренды Жоау Феликса.
Напомним, португалец Жоау Феликс в январе 2023 года на правах аренды перешел в "Челси", стоимость аренды лондонцам составила около 11 млн. евро с полной оплатой зарплаты, но заиграть в АПЛ он так и не смог. Вот почему 1 сентября этого года на правах аренды он перешел в "Барселону", ранее продлив контракт с "Атлетико Мадрид" до 2027 года.
В этом сезоне за "Барселону" Феликс хоть и сыграл два матча, но заинтересовал "сине-гранатовых", теперь "Барселона" и агент игрока Жорже Мендеш думают, как на фоне финансовых проблем клуба оформить сделку.
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