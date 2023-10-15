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Барселона заинтересована в португальце Жоау Феликсе

Испания
(1 голосов)

Барселона хочет продлить аренду Жоау Феликса

Барселона заинтересована в португальце Жоау Феликсе

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает Sport.es, боссы "Барселоны" заинтересованные в продлении аренды Жоау Феликса.

Напомним, португалец Жоау Феликс в январе 2023 года на правах аренды перешел в "Челси", стоимость аренды лондонцам составила около 11 млн. евро с полной оплатой зарплаты, но заиграть в АПЛ он так и не смог. Вот почему 1 сентября этого года на правах аренды он перешел в "Барселону", ранее продлив контракт с "Атлетико Мадрид" до 2027 года.

В этом сезоне за "Барселону" Феликс хоть и сыграл два матча, но заинтересовал "сине-гранатовых", теперь "Барселона" и агент игрока Жорже Мендеш думают, как на фоне финансовых проблем клуба оформить сделку.

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В статье: Барселона Жоау Феликс
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (1)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
15.10.2023 в 14:35
"В этом сезоне за "Барселону" Феликс хоть и сыграл два матча..."Вы там шо, вообще ку-ку?
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