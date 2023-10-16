Стало известно, когда Гюлер может дебютировать за Реал. 18-летний хавбек вернется в общую группу на этой неделе

Напомним, в сентябре 18-летний полузащитник Арда Гюлер получил травму бедра и выбыл на срок от трех недель до месяца. До этого игрок перенес операцию в связи с травмой мениска, полученной во время летнего турне команды в США.

Как сообщает As, предполагается, что Гюлер вернется в общую группу "Реала" на этой неделе. Полузащитник больше не испытывает дискомфорта и провел в общей группе часть тренировки в прошлый четверг. Не исключено, что дебют Гюлера за "Реал" может состояться уже в ближайшем матче против "Севильи" 21 октября.

Отметим, что более чем за три месяца после перехода в "Реал" за 20+10 млн евро Гюлер еще ни разу не попадал в заявку на матчи.