Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда Гюлер может дебютировать за Реал. 18-летний хавбек вернется в общую группу на этой неделе
Арда Гюлер может дебютировать за Реал в матче с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Gonzalez/Anadolu Agency
Напомним, в сентябре 18-летний полузащитник Арда Гюлер получил травму бедра и выбыл на срок от трех недель до месяца. До этого игрок перенес операцию в связи с травмой мениска, полученной во время летнего турне команды в США.
Как сообщает As, предполагается, что Гюлер вернется в общую группу "Реала" на этой неделе. Полузащитник больше не испытывает дискомфорта и провел в общей группе часть тренировки в прошлый четверг. Не исключено, что дебют Гюлера за "Реал" может состояться уже в ближайшем матче против "Севильи" 21 октября.
Отметим, что более чем за три месяца после перехода в "Реал" за 20+10 млн евро Гюлер еще ни разу не попадал в заявку на матчи.
Популярное сейчас
- Высокая концентрация Трубина затмила низкий КПД Мудрика. Обзор матча Украина – Северная Македония
- Среди уничтоженной техники за минувшие сутки: самолет и вертолет. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Винченцо Монтелла: Горжусь собой. Я первый иностранный тренер, который вывел Турцию на Евро
- Эден Азар. Трагичный конец последнего футбольного гедониста
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО