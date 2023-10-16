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Стало известно, когда Гюлер может дебютировать за Реал. 18-летний хавбек вернется в общую группу на этой неделе

Испания
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Арда Гюлер может дебютировать за Реал в матче с Севильей

Стало известно, когда Гюлер может дебютировать за Реал. 18-летний хавбек вернется в общую группу на этой неделе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Gonzalez/Anadolu Agency

UA-Футбол
Новина українською

Напомним, в сентябре 18-летний полузащитник Арда Гюлер получил травму бедра и выбыл на срок от трех недель до месяца. До этого игрок перенес операцию в связи с травмой мениска, полученной во время летнего турне команды в США.

Как сообщает As, предполагается, что Гюлер вернется в общую группу "Реала" на этой неделе. Полузащитник больше не испытывает дискомфорта и провел в общей группе часть тренировки в прошлый четверг. Не исключено, что дебют Гюлера за "Реал" может состояться уже в ближайшем матче против "Севильи" 21 октября.

Отметим, что более чем за три месяца после перехода в "Реал" за 20+10 млн евро Гюлер еще ни разу не попадал в заявку на матчи.

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В статье: Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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