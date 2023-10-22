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Артем Довбик - в стартовом составе Жироны на матч против Альмерии

Испания
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Украинец выйдет в старте

Артем Довбик - в стартовом составе Жироны на матч против Альмерии

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" назвала стартовый состав на матч 10-го тура чемпионата Испании против "Альмерии".

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Украинский форвард Артем Довбик сыграет с первых минут. Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы, он вне заявки команды.

Добавим, что сайт UA-Футбол проведет текстовый онлайн матч "Жирона" - "Альмерия".

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В статье: Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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