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Артем Довбик - в стартовом составе Жироны на матч против Альмерии
Украинец выйдет в старте
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
"Жирона" назвала стартовый состав на матч 10-го тура чемпионата Испании против "Альмерии".
Украинский форвард Артем Довбик сыграет с первых минут. Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы, он вне заявки команды.
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#GironaAlmería pic.twitter.com/Mv6PhJlIUT— Girona FC (@GironaFC) October 22, 2023
Добавим, что сайт UA-Футбол проведет текстовый онлайн матч "Жирона" - "Альмерия".
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