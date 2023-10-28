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Винисиус: Болельщики привыкли к Роналду, а сейчас у нас есть Беллингем

Испания
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Бразилец очень высоко оценил игру англичанина

Винисиус: Болельщики привыкли к Роналду, а сейчас у нас есть Беллингем

Фото з відкритих джерел

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В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги состоялось "Эль-Класико" между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом". Победу для "сливочных" принес Джуд Беллингем. Первыми счет во встрече открыли подопечные Хави. Однако во втором тайме английский хавбек оформил дубль и вырвал три очка для команды Карло Анчелотти.

Вингер мадридцев Винисиус прокомментировал победу в дерби и высоко оценил игру Беллингема.

"Когда мы боремся, мы можем выиграть каждую игру. И сегодня мы хорошо сыграли во втором тайме, мы контролировали ситуацию. И я знал, что мы сможем камбэкнуть. Джуд снова забил два гола для нас.

Это невероятно, болельщики привыкли к Криштиану, а сейчас у нас есть Джуд. У нас много молодых ребят, мы всегда вместе на поле и вне его. Я думаю, что это то, что объединяет нашу команду. На поле мы не перестаем защищать друг друга, и это делает нас хорошей командой, которая хочет многое выиграть", - рассказал бразилец.

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В статье: Винисиус Барселона Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
Marca

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