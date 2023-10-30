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Как Хави помог Беллингему сменой опекуна, а МЮ невротично бегал за Сити. Обзор топ-матчей уик-энда

Испания
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Гави справлялся с Беллингемом, а потом вышел Ориоль Ромеу…

Как Хави помог Беллингему сменой опекуна, а МЮ невротично бегал за Сити. Обзор топ-матчей уик-энда

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Будущие обладатели Золотого мяча сделали результат Эль-Класико и дерби Манчестера. Родриго не тянет основу мадридского "Реала", а Гави наиграл на красную. Великолепные Беллингем и Холанд, провалы Тен Хага и Хави – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Небольшая оговорка - имелось в виду, что Ориоль Ромеу вышел не вместо Гави, а просто на замену, и уже он опекал Беллингема.

Таймкоды:

00:39 – Эль-Класико;

13:15 – Дерби Манчестера;

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В статье: Хави Эрнандес Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение Джуд Беллингем Подкасты UA-Футбол
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