Как Хави помог Беллингему сменой опекуна, а МЮ невротично бегал за Сити. Обзор топ-матчей уик-энда

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

Будущие обладатели Золотого мяча сделали результат Эль-Класико и дерби Манчестера. Родриго не тянет основу мадридского "Реала", а Гави наиграл на красную. Великолепные Беллингем и Холанд, провалы Тен Хага и Хави – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Небольшая оговорка - имелось в виду, что Ориоль Ромеу вышел не вместо Гави, а просто на замену, и уже он опекал Беллингема.

Таймкоды:

00:39 – Эль-Класико;

13:15 – Дерби Манчестера;