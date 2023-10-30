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Как Хави помог Беллингему сменой опекуна, а МЮ невротично бегал за Сити. Обзор топ-матчей уик-энда
Гави справлялся с Беллингемом, а потом вышел Ориоль Ромеу…
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Будущие обладатели Золотого мяча сделали результат Эль-Класико и дерби Манчестера. Родриго не тянет основу мадридского "Реала", а Гави наиграл на красную. Великолепные Беллингем и Холанд, провалы Тен Хага и Хави – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Небольшая оговорка - имелось в виду, что Ориоль Ромеу вышел не вместо Гави, а просто на замену, и уже он опекал Беллингема.
Таймкоды:
00:39 – Эль-Класико;
13:15 – Дерби Манчестера;
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