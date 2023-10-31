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Винисиус: Буду говорить о расизме столько, сколько необходимо. Печально, что меня оскорбляют на поле

Испания
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(1 голосов)

Винисиус отметил важность борьбы с расизмом

Винисиус: Буду говорить о расизме столько, сколько необходимо. Печально, что меня оскорбляют на поле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Винисиус отметил важность борьбы с расизмом после получения трофея имени Сократеса, вручаемого за гуманитарную деятельность.

"Скучно всегда говорить о расизме, но это важно, и я буду говорить об этом столько, сколько необходимо. Очень печально, что люди оскорбляют меня на поле.

Я надеюсь, что ситуация изменится. Она уже становится лучше. Ла Лига, УЕФА и ФИФА могут сделать больше, чтобы этих людей не было среди нас", - заявил Винисиус.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
realmadrid

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Комментарии (1)
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Баpceлиниуc
31.10.2023 в 12:47
Ух ты, да этот мальчик открыл нам глаза! Оказывается в мире существует расизм и с ним надо бороться. Ну это же надо...
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