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87 минут для Яремчука. Лонгоньес - Валенсия 0:2. Видео голов и обзор матча

Испания

Летучие мыши проходят дальше

87 минут для Яремчука. Лонгоньес - Валенсия 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/valenciacf

UA-Футбол
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В четверг, 2 ноября состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании, в котором "Логроньес" принимал "Валенсию". Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе "летучих мышей" и провел на поле 87 минут, после чего вместо него вышел Тьерри Коррейя.

По окончании поединка аналитический ресурс SofaScore оценил действия украинца. Портал поставил ему оценку 6.6. Это самый низкий показатель среди игроков "Валенсии", которые вышли в основе. Такой же балл и у Селима Амалла.

"Лонгоньес" (IV) - "Валенсия" - 0:2

Голы: Госальбес, 45+1, Диего Лопес, 88

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Роман Яремчук Валенсия
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