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Цыганков и Довбик in da house. Осасуна – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура Ла Лиги

Испания

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Цыганков и Довбик in da house. Осасуна – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол организует комментарий поединка 12-го тура чемпионата Испании между "Осасуной" и "Жироной".

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Один из лидеров первенства едет в гости к 11-му коллективу турнирной таблицы. Виктор Цыганков вернулся после травмы, Артем Довбик регулярно получает игровое время. Выйдет ли в старте хавбек сборной Украины? Отличится ли форвард "сине-желтых"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 4 ноября – в 14:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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