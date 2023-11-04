Цыганков и Довбик in da house. Осасуна – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура Ла Лиги

UA-Футбол организует комментарий поединка 12-го тура чемпионата Испании между "Осасуной" и "Жироной".

Один из лидеров первенства едет в гости к 11-му коллективу турнирной таблицы. Виктор Цыганков вернулся после травмы, Артем Довбик регулярно получает игровое время. Выйдет ли в старте хавбек сборной Украины? Отличится ли форвард "сине-желтых"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 4 ноября – в 14:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский