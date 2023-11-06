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Анчелотти о ничьей с Райо: Мы создали много моментов, не хватило точности. Мы расстроены результатом. На мой взгляд, это был хороший матч

Испания

Тренер подвел итоги матча Реал - Райо Вальекано

Анчелотти о ничьей с Райо: Мы создали много моментов, не хватило точности. Мы расстроены результатом. На мой взгляд, это был хороший матч

Фото: realmadrid.com

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Карло Анчелотти подвел итоги матча "Реал" - "Райо Вальекано" (0:0). "Мадрид" после ничьей в 12-м туре Ла Лиги на 2 очка отстал от лидирующей "Жироны".

- "Мы создали много моментов, не хватило точности. Мы расстроены результатом. На мой взгляд, это был хороший матч.

- Если Беллингем не забивает, у команды проблемы?

- Нет, у нас много ресурсов. Мы создавали моменты, это делали Вальверде, Винисиус, Хоселу, Родриго Нам немного не хватало точности.

- Прокомментируйте замены.

- Я убрал Модрича с поля, чтобы дать ширину атаке с Родриго. Лука в принципе играл хорошо и не заслуживал замены.

Повторюсь, матч был хорошим. Мы хорошо контролировали контратаки, мы были агрессивны, команда хорошо действовала, но иногда ты просто не можешь забить.

Отсутствие голов меня не беспокоит. Мы использовали кроссы, короткие пасы, вертикальные передачи, испробовали все, но не получилось, так бывает. Важно создавать моменты до самого конца, и мы старались. Я не видел, чтобы команда была уставшей.

Мы расстроены результатом, а не ходом матча. Иногда ты выигрываешь матч, когда не заслуживаешь этого, а иногда ты не побеждаешь, когда заслуживаешь.

В таблице все у нас хорошо, мы боремся, очень хорошо идем в Лиге чемпионов. Никакой драмы", - сказал главный тренер "Реала" Анчелотти.

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Источник:
marca
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