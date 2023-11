Секреты побед Жироны: уличный футбол, маэстро Гарсия и Довбик на дальней штанге

И делает это аномально часто.

10 побед в 12 турах Ла Лиги гарантируют "Жироне" единоличное первое место. "Реал" отстает на 2 очка, "Барса" – на 4, "Атлетико" – на 6.

Для контекста, последний раз эти трое пропускали другой клуб в лидеры после 12 туров еще в 2003 году - тогда это была "Валенсия" Рафы Бенитеса, которая по итогу и выиграла чемпионат.

Кроме того, "Жирона" стала лишь 5-й командой в истории Ла Лиги, которая выиграла 10 матчей из стартовых 12. Кроме "большой тройки" такое удавалось еще "Бетису" в сезоне-1934/35 – то есть, почти 90 лет назад.

И при этом – ну кто такая "Жирона"? Клуб проводит только 4-й розыгрыш в испанской элите, где дебютировал в 2017 году.

После вылета из Сегунды в 1959-м каталонцы более полувека не могли туда вернуться и встретили 2000 год на региональном уровне, как и еще 364 клуба из сел и поселков испанской глубинки.

Неудивительно, что игроки, тренеры и персонал "Жироны" даже не знают, как вести себя в обстоятельствах, которые сами же и создали своими победами.

В эффектном и даже доминирующем стиле.

29 забитых голов – лучший показатель в Ла Лиге. Счета типа 5:3, 5:2, 4:2 стали для "Жироны" нормой.

Почему? Уйма решений возле чужих ворот. Практически каждый игрок каталонцев что-то да предлагает впереди, поэтому и авторов голов аж 11.

