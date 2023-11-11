Секреты побед Жироны: уличный футбол, маэстро Гарсия и Довбик на дальней штанге

"Жирона" побеждает

И делает это аномально часто.

10 побед в 12 турах Ла Лиги гарантируют "Жироне" единоличное первое место. "Реал" отстает на 2 очка, "Барса" – на 4, "Атлетико" – на 6.

Для контекста, последний раз эти трое пропускали другой клуб в лидеры после 12 туров еще в 2003 году - тогда это была "Валенсия" Рафы Бенитеса, которая по итогу и выиграла чемпионат.

Кроме того, "Жирона" стала лишь 5-й командой в истории Ла Лиги, которая выиграла 10 матчей из стартовых 12. Кроме "большой тройки" такое удавалось еще "Бетису" в сезоне-1934/35 – то есть, почти 90 лет назад.

И при этом – ну кто такая "Жирона"? Клуб проводит только 4-й розыгрыш в испанской элите, где дебютировал в 2017 году.

Osasuna coach Jagoba Arrasate after the 4-2 loss to Girona:



“Girona are the best team in La Liga.” pic.twitter.com/RsApp0X70v — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 4, 2023

После вылета из Сегунды в 1959-м каталонцы более полувека не могли туда вернуться и встретили 2000 год на региональном уровне, как и еще 364 клуба из сел и поселков испанской глубинки.

Неудивительно, что игроки, тренеры и персонал "Жироны" даже не знают, как вести себя в обстоятельствах, которые сами же и создали своими победами.

"В этом туре мы завершаем треть чемпионата, у нас будет как минимум 31 очко. Это означает, что мы почти сохранили место в Ла Лиге. Теперь можно ставить другие цели", – скажете, Мичел лукавит? Но ни как игрок, ни как тренер он не выполнял в элите другие задачи, кроме выживания.

Как она побеждает?

В эффектном и даже доминирующем стиле.

29 забитых голов – лучший показатель в Ла Лиге. Счета типа 5:3, 5:2, 4:2 стали для "Жироны" нормой.

Почему? Уйма решений возле чужих ворот. Практически каждый игрок каталонцев что-то да предлагает впереди, поэтому и авторов голов аж 11.

Girona is the team that has scored the most goals in La Liga so far this season. ????⚽️ pic.twitter.com/hLaNE50NGB — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 8, 2023

Мичел осознанно пошел на это. После ухода Ориоля Ромеу в "Барсу" летом он не подписал волнорезу прямую замену, а перешел на схему 3-4-3, отдав центр поля игрокам, которые не просто держат мяч, а быстро двигают его вперед. Также под обновленный стиль нашли и центрбеков. Дэйли Блинд и Эрик Гарсия неидеальны как стоперы, но классно видят поле.

Как результат, у команды Мичела четвертый лучший процент владения в Ла Лиге – 56,7%. Пасуют каталонцы с точностью 86,9% - больше только у "Реала" и "Барсы".

Набрасываться на такую "Жирону" высоко в поле – глупое решение. Блинд и не таких видал, а Алейш Гарсия, баражирующий над защитой, как рукой отдает на 30-40 метров, и получаем вот такое.

Низкий блок? Но у "Жироны" выдающиеся фланги, растягивающие его по ширине. Савиньо – на 4-м месте в Ла Лиге по обводкам; Ян Коуто бьет по воротам чаще всех фулбеков Ла Лиги; Мигель Гутьеррес еще в "Реале" зарекомендовал себя мастером кроссов. И вы заметили? Все они разноплановые.

Если же соперник и здесь упирается, Мичел перегружает последнюю треть поля – бокс-ту-бокс Эррера поднимается к Довбику, а его место занимает кто-то из центрбеков.

Блинд, Эрик Гарсия и Давид Лопес на троих отдали 91 пас в финальной трети – это самая креативная защита Ла Лиги. Особенно примечателен голландец из его 31,8 паса вперед за матч – показатель на уровне самого Тони Крооса. Довбик недавно этим пользовался.

И кстати об Артеме – он тоже важен. "Малыши" пасуют, финтят и вдавливают соперника, но без силача непосредственно возле ворот система не работает. Кто должен выигрывать верх и стягивать на себя лучших защитников. 37-летнего Стуани хватает всего на 15-20 минут такой изнурительной работы.

Заметили, что мы ничего не писали об обороне? А это потому, что в игре "Жироны" она как бы второстепенна. Мичел об этом говорит открыто:

"Моя цель не минимизировать риски у собственных ворот, а раскрыть потенциал моих игроков".

Без мяча каталонцы пытаются включать контрпрессинг после потерь, и в значительной степени это им удается.

Пресса и фанаты расхваливают Янхеля Эрреру, и есть за что. Этот венесуэлец феноменально успевает на обоих концах поля и дает такую интенсивность, что тяжело даже командам с тремя центрхавами, как "Севилья".



Тепловая карта Блинда против "Мальорки". И какой же он центрбек? Графика: The Athletic Тепловая карта Блинда против "Мальорки". И какой же он центрбек? Графика: The Athletic

Что касается стопперов, то здесь Давид Лопес отвечает за мышцы, а Эрик Гарсия и Дэйли Блинд просто делают, что могут. Ну да, оба ошибаются в ситуациях 1 в 1, но Мичела это не смущает, поскольку главное – атаки и движение мяча, где на них немало завязано.

Кто главный в победах "Жироны"?

Конечно, Мичел.

В этой "Жироне" еще летом не было игроков экстра-класса, но усилиями тренера они становятся такими на наших глазах.

Ну, а дальше идет Алейш Гарсия – вице-капитан, исполнитель стандартов и просто маэстро, ведущий игру. В каждой солидной испанской команде есть такой человек: в "Барсе" – Гюндоган, в "Атлетико" – Коке, в "Вильярреале" – Парехо, в "Севилье" – Ракитич; в "Реале" Модрич и Кроос делят игровое время между собой.

Правая нога у Гарсии просто золотая. Ею он выполняет лучшие стандарты в Ла Лиге - более 39% его подач заканчиваются опасными моментами. Это рекорд чемпионата.



Благодаря Алейшу у "Жироны" самые эффективные стандарты в Испании. Графика: The Athletic Благодаря Алейшу у "Жироны" самые эффективные стандарты в Испании. Графика: The Athletic

Кроме того, Алейш шикарно бьет издали. Это его умение в текущем сезоне уже принесло команде победы над "Севильей" и "Кадисом".

Элегантный, спокойный, креативный Гарсия напоминает Андреа Пирло, и ничего не выдает в нем лузера, потерявшегося в системе "Сити" и докатившегося до Румынии в 2020-м. Уже в ноябре мы увидим лидера "Жироны" в сборной Испании, куда его вызвали первый, но явно не последний раз. В 26 лет карьера плеймейкера только начинается.

Что не так с победами "Жироны"?

Если коротко, то нельзя "оверперформить" вечно.

"Жирона" забивает больше, чем создает. После 12 туров ее xG 23,5, а забитых голов 29. Какова вероятность, что Алейш Гарсия будет до конца сезона попадать вот такое?

Во-вторых, "Жирона" набрала сразу 13 очков из 31, отыгравшись по ходу матчей. Это больше всех в топ-лигах. И это очень нервно. Яркий пример – последняя игра с "Осасуной", где каталонцы после 70-й минуты превратили 1:2 в 4:2. Решающий гол Цыганков забил на диком фарте.

Ну, или взять матч с "Сельтой" – здесь "Жирону" выручил уже арбитр, отменив чистый гол Луки де ла Торре.

Тем временем проблемы в обороне бросаются в глаза. 15 пропущенных в 12 турах – это почти вдвое больше, чем у "Реала" (8), и где-то на уровне "Севильи" и "Кадиса", идущих на 14-15 местах.

Грубо говоря, "Жирона" побеждает, пока ей удается выжимать в атаке максимум. Когда (если?) кураж нападающих сойдет на ноль, отсутствие "нового Ромеу", плохая игра Блинда 1 в 1 и частые травмы Давида Лопеса немедленно выйдут на первый план. И что останется?

Opta оценивает шансы "Жироны" на чемпионство лишь в 0,6%, но дает 62% вероятности, что каталонцы завершат чемпионат в ТОП-4. То есть, испанцы ждут падения, но неглубокого.

Каков вклад украинцев в победы "Жироны"?

Здесь хвалим Артема Довбика. Без него каталонцы точно бы не лидировали.

6 голов и 4 ассиста делают украинца не только самым результативным в "Жироне", но и вторым лучшим игроком Ла Лиги по системе "гол плюс пас" после Джуда Беллингема.

Кроме того, на Довбике масса черновой работы. Поставить спину и принять пас от Цыганкова; обыграться с Савио, когда тот летит в контратаку; стянуть на себя защитников, когда Эррера вбегает в штрафную; достать высокий мяч и сделать результативную скидку – все это он.

Любопытно, что Артем еще ни одного гола не забил, сыграв на опережение, но на дальней штанге он просто король.

Также Довбик удивил испанцев игрой ногами. В начале фаны шутили, мол, "Жирона" купила игрока NFL, но голы "Альмерии" прояснили ситуацию. Теперь Артем в шорт-листе "Атлетико" вместе с Алейшем Гарсией.

А вот Виктора Цыганкова там нет, и это неприятная история. Он был звездой "Жироны", которая шла 10-й в Ла Лиге, но не успел за ее прогрессом и потерялся в команде, идущей первой.

Однажды во время водопоя в матче с "Севильей" Мичел кричал своим: "Вспомните, как вы играли на улице! Держите мяч дольше, минимум два касания. Финт в одну сторону, тогда движение с мячом в другую!"

Ян Коуто и Савио так действуют с рождения, а вот Цыганков не индивидуалист, и от него обострений было так мало, что когда в конце сентября украинец травмировался и его место занял номинальный центрхав Иван Мартин, стало даже лучше. Мартин уже забил 3 гола в Ла Лиге, и ко всему он очень помогает Эррере в черной работе, что добавляет "Жироне" баланса в игре без мяча.



Рывки Савио с мячом в текущей Ла Лиге. Графика: The Athletic Рывки Савио с мячом в текущей Ла Лиге. Графика: The Athletic

"Иван недооценен, ведь у него отличный уровень как в атаке, так и в защите. Он знает, когда начать прессинг, как перекрыть зону, делает правильные пасы, задает игре ритм. Иметь его в команде в этом сезоне – роскошь", - хвалит Мартина Мичел.

Понимаете, что это означает? Увы, у Цыганкова больше нет гарантированного места в основе "Жироны". Прямо сейчас Виктор может выйти, а может и нет, и от этого команда не пострадает.

И нет, это еще не приговор, не паникуйте – пока это просто плохой отрезок. Незабитый гол "Реалу" с трех метров задал ему тон, но будут еще матчи и еще моменты. Повторимся, "Жирона" прыгает выше головы, и без ротации в таком темпе команде не продержаться, а стало быть - придет время и Цыганкова.