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Сумасшедшая игра 13 тура Ла Лиги. Атлетик - Сельта 4:3. Обзор матча и видео голов

Испания
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Атлетико - Сельта 4:3. Обзор матча и видео голов

Сумасшедшая игра 13 тура Ла Лиги. Атлетик - Сельта 4:3. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

UA-Футбол
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В рамках 13 тура чемпионата Испании "Атлетик" у себя дома принимал "Сельту" 4:3.

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Матч выдался ярким, команды не хотели уступать друг другу. Счет открыл "Атлетико", который тем самым прервал безголевую серию, "Сельта" за матч выходила вперед и дважды теряла преимущество, в начале второго тайма должна была отыгрываться, все шло к ничейному счету, но на последних минутах "Атлетико" смог вырваться вперед.

13-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Сельта" - 4:3

Голы: Сансет, 37, Гурусета, 45+5, 52, Беренгер, 90+8 (с пенальти) - Аспас, 25, Бамба, 41, Странд Ларсен, 66

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