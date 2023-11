Примера. Реал Мадрид - Валенсия 5:1. Никогда не злите Винисиуса

Вы ведь помните, как фанаты на "Месталье" оскорбляли Винисиуса на расистской почве прошлой весной? Вот и он тоже запомнил.

У "Реала" в преддверии матча выбыл из игры Джуд Беллингем, но он был и не нужен. Винисиус вышел мстить, партнеры помогали - и этого вполне хватило для разгрома.

Уже на 3-й минуте ветераны Кроос и Карвахаль соорудили блестящий гол - Тони забросил вперед, а Дани мощно вколотил мяч в угол.

"Валенсия" ответила серией неплохих вертикальных атак, но ее лучший бомбардир Уго Дуро обе дуэли Андрею Лунину проиграл.

Ну, а ближе к перерыву соло начал играть Винисиус. Он обыгрывал, простреливал, командовал, и на 42-й минуте грудью в падении замкнул прострел от Родриго - 2:0.

Стоило командам выйти на второй тайм, как Вини показал, что издали тоже бьет достойно - Мамардашвили проспал момент удара, и это 3:0.

Еще минута - и окончательно поплывший грузин сам вывел на ворота Родриго. Конечно, тот подарком воспользовался - 4:0.

6 - @vinijr ???????? has scored six goals in nine games against Valencia in @LaLigaEN, same as versus Levante (six in seven appearances), his record against same opponent in the competition. Favourite. pic.twitter.com/MUmr6R8y4J