Гризманн сообщил о готовности продлить контракт с Атлетико

Наадающий "Атлетико" Мадрид Антуан Гризманн высказался касательно возможного продления трудового соглашения с "матрасниками".

"Диего Симеоне очень хороший тренер, идеальный для этого клуба. Директор Мигель Анхель Хиль знает об этом. Теперь моя очередь продлевать контракт", – приводит слова француза AS.

Напомним, что недавно Диего Симеоне подписал новый договор с командой - до 2027 года. Действующий контракт 32-летнего Гризманна рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Антуан отыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 1 ассист.