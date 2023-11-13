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Гризманн сообщил о готовности продлить контракт с Атлетико

Испания

Француз намерен надолго остаться с "матрасниками"

Гризманн сообщил о готовности продлить контракт с Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Наадающий "Атлетико" Мадрид Антуан Гризманн высказался касательно возможного продления трудового соглашения с "матрасниками".

"Диего Симеоне очень хороший тренер, идеальный для этого клуба. Директор Мигель Анхель Хиль знает об этом.

Теперь моя очередь продлевать контракт", – приводит слова француза AS.

Напомним, что недавно Диего Симеоне подписал новый договор с командой - до 2027 года. Действующий контракт 32-летнего Гризманна рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Антуан отыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 1 ассист.

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Источник:
AS
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