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Гризманн сообщил о готовности продлить контракт с Атлетико
Француз намерен надолго остаться с "матрасниками"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наадающий "Атлетико" Мадрид Антуан Гризманн высказался касательно возможного продления трудового соглашения с "матрасниками".
"Диего Симеоне очень хороший тренер, идеальный для этого клуба. Директор Мигель Анхель Хиль знает об этом.
Теперь моя очередь продлевать контракт", – приводит слова француза AS.
Напомним, что недавно Диего Симеоне подписал новый договор с командой - до 2027 года. Действующий контракт 32-летнего Гризманна рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Антуан отыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 1 ассист.
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