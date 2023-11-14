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Камени об оскорблениях в адрес Винисиуса: Во многих случаях молчание - лучший способ ответить

Испания
Обновлено

Камени считает, что Винисиусу стоит спокойнее реагировать

Камени об оскорблениях в адрес Винисиуса: Во многих случаях молчание - лучший способ ответить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
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Идрисс Камени считает, что Винисиусу стоит спокойнее реагировать на оскорбления.

- Каково ваше мнение о "деле Винисиуса"? Как вы думаете, с этим хорошо разбираются? А сам футболист?
- Я не хочу проявить неуважение или быть неправильно понятым, потому что мы все по-разному реагируем на одну и ту же проблему. Но я бы не воспринял это так же, как Винисиус.
Отвечать криком или оскорблением - значит принять правила их игры, поставить себя на их уровень. Во многих случаях молчание - лучший способ ответить. Мы должны учитывать, что стиль игры футболиста можно интерпретировать как провокацию. Я думаю, что ключ к успеху - перевести все в более спокойное и вежливое направление.
- Вы думаете, что если бы Винисиус относился к ситуации по-другому, его бы меньше обижали?
- Если бы у него было другое отношение к ситуации, думаю, да. Из-за этого люди называют Винисиуса провокатором. Видно, что это происходит скорее из-за его отношения, чем из-за чего-либо еще, потому что в лиге много чернокожих, которые не страдают от этого каждые выходные, - сказал бывший вратарь "Эспаньола", "Малаги" и сборной Камеруна, который также подвергался расистским оскорблениям во время карьеры.
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Винисиус Реал (Мадрид)
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Источник:
relevo
Комментарии
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Баpceлиниуc
14.11.2023 в 17:03
Расист-провокатор Винька действует по заданию носатых, по их заранее установленному плану. А именно: нагнетать, разжигать, стравливать. Зачем? Для закваски войны белых с черными в Европе. Но только вот пока плохо получается. Как известно все волнения начинаются с футбола, с футбольных болельщиков, это прописная истина. Потому носатые на футбол денег и не жалеют, рисуют, штампуют печатаю. Винька нервничает. Центр требует результатов, а они плачевны, а их кот наплакал. Волна насилия и настоящего расизма не всколыхивается, мордобоя и беспорядков нет, испанцы пока ещё не совсем тупые животные. Носатые - злобные пришельцы из далёкого космоса, захватившие планету Земля 6 тысяч лет назад. ************** Всё мною здесь написанное является плодом моего больного воображения и неуёмной фантазии и к действительности не имеет никакого отношения. Справка прилагается. (людям лишённым чувства юмора не читать)
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
14.11.2023 в 17:03
Расист-провокатор Винька действует по заданию носатых, по их заранее установленному плану. А именно: нагнетать, разжигать, стравливать. Зачем? Для закваски войны белых с черными в Европе. Но только вот пока плохо получается. Как известно все волнения начинаются с футбола, с футбольных болельщиков, это прописная истина. Потому носатые на футбол денег и не жалеют, рисуют, штампуют печатаю. Винька нервничает. Центр требует результатов, а они плачевны, а их кот наплакал. Волна насилия и настоящего расизма не всколыхивается, мордобоя и беспорядков нет, испанцы пока ещё не совсем тупые животные. Носатые - злобные пришельцы из далёкого космоса, захватившие планету Земля 6 тысяч лет назад. ************** Всё мною здесь написанное является плодом моего больного воображения и неуёмной фантазии и к действительности не имеет никакого отношения. Справка прилагается. (людям лишённым чувства юмора не читать)
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