Камени об оскорблениях в адрес Винисиуса: Во многих случаях молчание - лучший способ ответить

Идрисс Камени считает, что Винисиусу стоит спокойнее реагировать на оскорбления.

- Каково ваше мнение о "деле Винисиуса"? Как вы думаете, с этим хорошо разбираются? А сам футболист?

- Я не хочу проявить неуважение или быть неправильно понятым, потому что мы все по-разному реагируем на одну и ту же проблему. Но я бы не воспринял это так же, как Винисиус.

Отвечать криком или оскорблением - значит принять правила их игры, поставить себя на их уровень. Во многих случаях молчание - лучший способ ответить. Мы должны учитывать, что стиль игры футболиста можно интерпретировать как провокацию. Я думаю, что ключ к успеху - перевести все в более спокойное и вежливое направление.

- Вы думаете, что если бы Винисиус относился к ситуации по-другому, его бы меньше обижали?

- Если бы у него было другое отношение к ситуации, думаю, да. Из-за этого люди называют Винисиуса провокатором. Видно, что это происходит скорее из-за его отношения, чем из-за чего-либо еще, потому что в лиге много чернокожих, которые не страдают от этого каждые выходные, - сказал бывший вратарь "Эспаньола", "Малаги" и сборной Камеруна, который также подвергался расистским оскорблениям во время карьеры.