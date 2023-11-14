Барса рассчитывает на Левандовского в следующем сезоне. Планы клуба может нарушить предложение из Аравии

По информации Diario Sport, приход Витора Роке следующим летом не изменит планов "Барселоны" относительно Роберта Левандовского. По словам спортивного директора "блауграны" Деку, в клубе видят Роберта как основного нападающего, а также рассчитывают на него как на наставника для Роке.

При этом отмечается, что план "Барселоны" может нарушить выгодное предложение из Саудовской Аравии. Однако в этом случае будущее Левандовского в большей степени будет зависеть от его выбора. Сейчас нападающий хорошо чувствует себя в "Барселоне" и не намерен покидать команду.

В Ла Лиге-2023/24 на счету Левандовского 7 голов и 3 ассиста в 11 матчах за "Барселону".