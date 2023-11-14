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Барса рассчитывает на Левандовского в следующем сезоне. Планы клуба может нарушить предложение из Аравии
Барселона рассчитывает на Роберта в следующем сезоне
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
По информации Diario Sport, приход Витора Роке следующим летом не изменит планов "Барселоны" относительно Роберта Левандовского. По словам спортивного директора "блауграны" Деку, в клубе видят Роберта как основного нападающего, а также рассчитывают на него как на наставника для Роке.
При этом отмечается, что план "Барселоны" может нарушить выгодное предложение из Саудовской Аравии. Однако в этом случае будущее Левандовского в большей степени будет зависеть от его выбора. Сейчас нападающий хорошо чувствует себя в "Барселоне" и не намерен покидать команду.
В Ла Лиге-2023/24 на счету Левандовского 7 голов и 3 ассиста в 11 матчах за "Барселону".
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