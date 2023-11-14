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Барса рассчитывает на Левандовского в следующем сезоне. Планы клуба может нарушить предложение из Аравии

Испания

Барселона рассчитывает на Роберта в следующем сезоне

Барса рассчитывает на Левандовского в следующем сезоне. Планы клуба может нарушить предложение из Аравии

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

По информации Diario Sport, приход Витора Роке следующим летом не изменит планов "Барселоны" относительно Роберта Левандовского. По словам спортивного директора "блауграны" Деку, в клубе видят Роберта как основного нападающего, а также рассчитывают на него как на наставника для Роке.

При этом отмечается, что план "Барселоны" может нарушить выгодное предложение из Саудовской Аравии. Однако в этом случае будущее Левандовского в большей степени будет зависеть от его выбора. Сейчас нападающий хорошо чувствует себя в "Барселоне" и не намерен покидать команду.

В Ла Лиге-2023/24 на счету Левандовского 7 голов и 3 ассиста в 11 матчах за "Барселону".

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Роберт Левандовский Барселона Ла Лига
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Источник:
sport
Комментарии
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Баpceлиниуc
14.11.2023 в 17:34
Умные президент, спортдир и тренер - вот святая троица, которая к сожалению почему-то постоянно обходит Барсу стороной.
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Комментарии 2
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Баpceлиниуc
14.11.2023 в 17:34
Умные президент, спортдир и тренер - вот святая троица, которая к сожалению почему-то постоянно обходит Барсу стороной.
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Баpceлиниуc
14.11.2023 в 17:28
Только президент-дебил может рассчитывать на ТАКОГО Левандовски в новом сезоне.
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