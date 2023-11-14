Симеоне о Феликсе: Когда ты не понимаешь принципов отношений в месте, где находишься, становится очень тяжело

Диего Симеоне высказался об аренде Жоау Феликса из "Атлетико" в "Барселону".

"Когда ты не понимаешь принципов отношений в месте, где находишься, становится очень тяжело. Я рад, что он играет, что у него все хорошо. Если он останется в "Барселоне", мы получим хороший доход. Если он вернется - мы ждем.

Жоау не смог дать нам всего, чего хотел. Он дал нам то, что мог. Сейчас мы видим, что он более решителен после потерь мяча, участвует в атаках... Он талантливый игрок, и все ситуации, когда он играет рядом с чужой штрафной, идут ему на пользу. Я настаиваю, что игра вдали от штрафной дорого ему обходится.

Все хорошее, что происходит с Жоау, пойдет на пользу "Атлетико", - сказал тренер матрасников.