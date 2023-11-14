  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Симеоне о Феликсе: Когда ты не понимаешь принципов отношений в месте, где находишься, становится очень тяжело
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симеоне о Феликсе: Когда ты не понимаешь принципов отношений в месте, где находишься, становится очень тяжело

Испания

Симеоне высказался о Жоау Феликсе

Симеоне о Феликсе: Когда ты не понимаешь принципов отношений в месте, где находишься, становится очень тяжело

getty images

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Диего Симеоне высказался об аренде Жоау Феликса из "Атлетико" в "Барселону".

"Когда ты не понимаешь принципов отношений в месте, где находишься, становится очень тяжело. Я рад, что он играет, что у него все хорошо. Если он останется в "Барселоне", мы получим хороший доход. Если он вернется - мы ждем.

Жоау не смог дать нам всего, чего хотел. Он дал нам то, что мог. Сейчас мы видим, что он более решителен после потерь мяча, участвует в атаках... Он талантливый игрок, и все ситуации, когда он играет рядом с чужой штрафной, идут ему на пользу. Я настаиваю, что игра вдали от штрафной дорого ему обходится.

Все хорошее, что происходит с Жоау, пойдет на пользу "Атлетико", - сказал тренер матрасников.

Читайте также Феликс: Это правда, что я отказался от значительной суммы. Мне нужно было сменить клуб. Я не смог адаптироваться к идеям Симеоне
По теме
yellow-arrow
Реал готов предложить Карвахалю новый контракт. Менди продадут в случае подписания Дэвиса
yellow-arrow
Барса рассчитывает на Левандовского в следующем сезоне. Планы клуба может нарушить предложение из Аравии
yellow-arrow
Камени об оскорблениях в адрес Винисиуса: Во многих случаях молчание - лучший способ ответить
Атлетико (Мадрид) Жоау Феликс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
cadenaser
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости