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У Эдуардо Камавинга диагностировано растяжение связок правого колена

Испания

Камавинга не сыграет за Францию в ноябре

У Эдуардо Камавинга диагностировано растяжение связок правого колена

Фото: twitter.com/equipedefrance

UA-Футбол
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У Эдуардо Камавинга диагностировано растяжение связок правого колена.

Хавбек «Реала» получил травму на тренировке сборной Франции после столкновения с Усманом Дембеле.

21-летнему игроку, скорее всего, не потребуется операция, но он пропустит матчи отбора Евро-2024 с Гибралтаром и Грецией, которые пройдут 18 и 21 ноября соответственно.

Франция досрочно вышла в финальный турнир чемпионата Европы еще в середине октября.

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Франция Реал (Мадрид) Эдуарду Камавинга
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Источник:
leparisien
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
16.11.2023 в 09:15
Дешам урод
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
16.11.2023 в 09:15
Дешам урод
Ответить
0
1

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