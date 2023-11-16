Испания
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У Эдуардо Камавинга диагностировано растяжение связок правого колена
Камавинга не сыграет за Францию в ноябре
Фото: twitter.com/equipedefrance
У Эдуардо Камавинга диагностировано растяжение связок правого колена.
Хавбек «Реала» получил травму на тренировке сборной Франции после столкновения с Усманом Дембеле.
21-летнему игроку, скорее всего, не потребуется операция, но он пропустит матчи отбора Евро-2024 с Гибралтаром и Грецией, которые пройдут 18 и 21 ноября соответственно.
Франция досрочно вышла в финальный турнир чемпионата Европы еще в середине октября.
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Источник:leparisien
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oda1979 (Запорожье)
16.11.2023 в 09:15
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