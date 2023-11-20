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Барселона может получить от ФИФА солидную компенсацию за травму Гави
Гави может пропустить от шести до восьми месяцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская "Барселона" получит от ФИФА от 3 млн до 4,3 млн евро, как компенсацию за травму полузащитника Гави, полученную в матче 10-го тура группы A отборочного этапа на чемпионат Европы - 2024 между сборными Испании и Грузии (3:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
"Барселона" должна будет получить выплату от ФИФА в рамках программы защиты клубов. Компенсация начнет начисляться на 28-й день после травмы игрока и будет зависеть от его фиксированной зарплаты. Максимальная сумма компенсации за травму одного игрока составляет 7,5 млн евро в год или 20 548 в день. Сумма выплат, которые принадлежат "Барсе", будет рассчитываться с 16 декабря.
Сообщалось, что Гави может пропустить от шести до восьми месяцев. Таким образом, сумма компенсации от ФИФА может составлять от 3 082 200 до 4 315 080 млн евро.
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