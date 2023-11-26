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Кадис – Реал: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лунина

Испания

Андрей снова сыграет вместо Кепы

Кадис – Реал: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" продолжает борьбу за чемпионство. "Сливочные" сегодня встретятся с представителем нижней четверти турнирной таблицы. “Кадис” – это крепкий орешек для мадридцев, однако подопечным Анчелотти нужна только победа. Украинский голкипер Андрей Лунин сегодня должен появиться в стартовом составе команды, ведь Кепа Аррисабалага еще не восстановился от травмы.

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Чемпионат Испании

26 ноября, 19:30

Кадис" - "Реал"

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Трансляція матчу Кадіс - Реал
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