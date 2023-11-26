Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кадис – Реал: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лунина
Андрей снова сыграет вместо Кепы
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" продолжает борьбу за чемпионство. "Сливочные" сегодня встретятся с представителем нижней четверти турнирной таблицы. “Кадис” – это крепкий орешек для мадридцев, однако подопечным Анчелотти нужна только победа. Украинский голкипер Андрей Лунин сегодня должен появиться в стартовом составе команды, ведь Кепа Аррисабалага еще не восстановился от травмы.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Чемпионат Испании
26 ноября, 19:30
Кадис" - "Реал"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Популярное сейчас
- Динамо - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Зинченко - лучший в матче с Брентфордом, рекорд Холанда и фиаско Зари. Главные новости за 25 ноября
- Динамо Киев - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Синонимом опасности, сенсация лидера. Ла Лига в превью тура пафосно представила Довбика
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года